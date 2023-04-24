 

Компания IBM запретила пожилым сотрудникам использовать пунктуацию и прописные буквы, чтобы не травмировать молодёжь

24.04.2023, 12:33, Разное
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Компания IBM с 10 апреля запретила сотрудникам старшего поколения использовать знаки пунктуации и прописные буквы в рабочей переписке, поскольку это якобы «морально травмирует» молодых работников.

Согласно новым правилам, теперь всем необходимо придерживаться неформального стиля общения – не ставить запятые и тем более точки, начинать предложения слова со строчных букв. Считается, что это снизит эмоциональную нагрузку на тех, кто не адаптирован к старомодному стилю общения или считает его оскорбительным.

Нововведения, инициированные 24-летней заместительницей генерального директора по инклюзивности, вызвали гневную реакцию ряда работников – около десятка человек уволились, а один перед этим огрел топ-менеджера клюкой по спине. Однако нашлись и те, кто не увидел в запрете ничего страшного и уже начал следовать новым правилам.

– ну ок пусть эти педиковатые снежинки подавятся а то разнылись как бабы, – прокомментировал решение один из пожилых программистов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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