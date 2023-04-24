Рупор тоталитарной пропаганды: Ночная атака на Севастополь

Ночью противник снова пытался прорваться в гавань Севастополя с помощью морских дронов. 1 уничтожили на подходе, другой взорвался сам на внешнем рейде. Эхо одного из взрывов даже у нас на районе было слышно.Нормально так бахнуло.

Губернатор города сообщил, что ущерба каким-либо объектам нанесено не было, обстановка спокойная.

Флот сохраняет текущий уровень боеготовности на случай повторных атак.

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