 

Рупор тоталитарной пропаганды: Ночная атака на Севастополь

24.04.2023, 12:10, Разное
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Ночью противник снова пытался прорваться в гавань Севастополя с помощью морских дронов. 1 уничтожили на подходе, другой взорвался сам на внешнем рейде. Эхо одного из взрывов даже у нас на районе было слышно.Нормально так бахнуло.

Губернатор города сообщил, что ущерба каким-либо объектам нанесено не было, обстановка спокойная.
Флот сохраняет текущий уровень боеготовности на случай повторных атак.

Источник: Colonel Cassad


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