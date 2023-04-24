 

Госсовет КНР признал юридически ничтожным указ Хрущёва о передаче Крыма Украине

24.04.2023, 10:53, Разное
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Государственный совет КНР принял решение не признавать указ Никиты Хрущёва, согласно которому Крым стал частью Украинской ССР, и считать его юридически ничтожным.

Причиной стало подписание бумаги в день, когда Никита Хрущёв находился в отпуске.

По словам секретаря госсовета Лян Цзи, Никита Сергеевич не имел права подписывать такие бумаги, находясь в плановом оплачиваемом отпуске с 10 по 25 июня 1958 года. Вместо него подпись должен был поставить заместитель, однако сделано этого не было. Таким образом, согласно китайскому законодательству, Крым не изменял свой статус 65 лет назад. Посольство КНР в Москве предложило российским коллегам в этом году отметить 240-летие нахождения полуострова в составе России.

– Нас много лет вводили в заблуждение относительно статуса полуострова, – говорит Лян Цзи. – Документ, который был оформлен не по правилам и с нарушением действовавшего тогда советского законодательства, не имел силы тогда и не имеет её сейчас.

По слухам, которые распространяет китайская государственная пресса, на следующем заседании Госсовет планирует рассмотреть вопрос о законности выхода Литвы из состава СССР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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