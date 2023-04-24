 

Опросы показывают адаптацию внешнеторговых компаний к новым условиям

24.04.2023, 10:41, Разное
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По данным Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, промышленные компании, которые раньше экспортировали продукцию, постепенно адаптируются к ослаблению внешнего спроса. Новые рынки, которые видят производители, – это, прежде всего, Центральная Азия, а также Китай и другие страны БРИКС.

Горнодобывающая промышленность является основной компанией, заинтересованной в зарубежных рынках. По данным ИСИЭЗ ВШЭ, индекс экспортного климата в производственном секторе вырос на 0,8 пункта, до 87,9, хотя его значение остается ниже, чем было в начале прошлого года. Значения индекса выше 100 указывают на положительный климат для экспорта, а ниже 100 – наоборот.

С апреля прошлого года индекс резко упал из-за санкций и торговых ограничений с Россией. В январе этого года индекс ненадолго вырос до 88,1 пункта. На пике в 2020 году, когда пандемия была наиболее сильной, индекс упал до 72,6. Весной 2023 года он также вырос – в марте он поднялся до 100,7% и впервые за год к среднесрочному уровню предшоковых настроений, фиксируют в ИСИЭЗ, пишет Коммерсантъ.


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