Мультиколор, лайм и много пастели: особенности трендовых цветов маникюра на лето 2023

Теплый сезон не за горами, и многие с нетерпением ждут летних развлечений — походов на пляжи, барбекю, туристических поездок. Планируя свои летние мероприятия и обновляя гардероб, не стоит забывать и еще об одной вещи — цвете ногтей.

Тренды на маникюр в сезоне весна/лето 2023 г. необыкновенно разнообразны. Выбрать для себя наиболее подходящий вариант сможет любая девушка.

Яркий оранжевый

Для тех, кто предпочитает смелые образы, в 2023 г. отлично подойдет яркий оранжевый маникюр. В этом сезоне допускается окрашивать в такой цвет все ногти на руках. Также можно чередовать оранжевый с другими цветами, либо использовать рисунки и декор. Специалисты считают, что яркий оранжевый маникюр в летом этого года должен быть матовым.

Небесно-голубой

Еще одним летним цветом, который будет в моде в 2023 г., считается небесно-голубой. Такой маникюр к любому образу добавит яркую, но при этом успокаивающую ауру. Небесно-голубой цвет отлично смотрится и сам по себе. Но при желании можно использовать этот оттенок в маникюре и для создания акцентов.

Мультиколор

Этим летом в большом тренде будут яркие цвета ногтей. При этом для маникюра можно выбрать сразу несколько таких оттенков. Вариантов возможных сочетаний такого маникюра может быть огромное количество. Допускается даже окрашивать каждый ноготь в свой яркий цвет. Чтобы такой маникюр не смотрелся слишком вычурно, поверх лака стилисты в этом случае рекомендуют использовать матовое покрытие.

Игривые основные цвета

Принято считать, что базовые цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый и т.д) выглядят в маникюре слишком «по-детски». Но в 2023 г. стилисты с таким утверждением готовы поспорить. Чтобы сделать основные цвета в маникюре более взрослыми, для каждого ногтя стоит использовать свой оригинальный красивый дизайн. Также можно использовать для создания маникюра основные цвета более светлого оттенка, чем в классическом варианте.

Электрический зеленый лайм

Электрические ярко-зеленые ногти — еще один модный вариант маникюра на лето 2023 года. В особенности хорошо такое окрашивание подойдет для тех, кто собрался к реке или в лес на пикник. Электрические зеленые ногти будут идеально смотреться, если вы решите поплавать в озере или выпить стакан витаминного коктейля. Стилисты рекомендуют сочетать лаймовый маникюр с монохромными зелеными или салатовыми нарядами.

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Пастельные тона

Тем, кто предпочитает более спокойные образы, летом 2023 г., конечно, можно выбрать для себя и пастельный маникюр. Считается, что такой дизайн отлично сочетается с любой одеждой как повседневной, так и праздничной или офисной. Поскольку в 2023 г. в моде яркое оформление, пастельный маникюр стоит разнообразить дизайном. Для этого на ногтях можно создать, к примеру, рисунки другими цветами пастельного лака.

Светлый мятный

В особенности модным пастельным оттенком в этом сезоне будет светлый мятный цвет. Зеленый цвет ногтей в тренде в 2023 г, но не всем девушкам нравится яркий салатовый или электрический зеленый. Мятный оттенок в этом случае станет отличной альтернативой.

Светло-лиловый

Лиловый цвет считается самым модным цветом в одежде в этом сезоне. Конечно, можно выбрать этот благородный оттенок и для маникюра. Лиловый издавна признан цветом королей и сам по себе выглядит очень роскошно. Декор для такого маникюра в 2023 г. необязателен. Но при желании оформление можно разнообразить с помощью рисунков лилового же цвета более темного или светлого оттенка.

Нежная красота: матовый крем

Кремовые оттенки также будут популярными летом этого года. Выбрав для себя маникюр такого оттенка, можно создать очень стильный образ.

Чтобы выделить кремовые ногти и сделать их дизайн более живым, поверх фона рекомендуется наносить темные рисунки.