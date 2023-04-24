 

Собянин: В ближайшие два года на маршруты в Москве выйдут 1,2 тысячи новых электробусов

24.04.2023, 10:00, Новости дня
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В этом году новая партия электробусов выйдет на столичные маршруты, сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Градоначальник уточнил, что на вагоноремонтно-строительном заводе в Сокольниках готовы около 40 машин.

Сборочное производство с 2021 года действует в цеху ПАО “КАМАЗ”. Удалось сократить время поставки и обслуживания транспорта, сэкономить на логистике, создать высокотехнологичные рабочие места, рассказал мэр.

На заводе устанавливают электрику, валидаторы, сиденья, медиасистемы и Wi-Fi, проводят пусконаладочные работы.

“Всего в ближайшие два года в парки Мосгортранса придут 1,2 тыс. электробусов”, – заявил Собянин.

В Москве действует 79 электробусных маршрутов. В текущем году добавится 29. За пять лет работы электробусы перевезли более 300 миллионов пассажиров.

По городским маршрутам курсирует 1055 электробусов. Благодаря замене дизельных автобусов на электротранспорт выбросы углекислого газа в Москве сократились на 80 тысяч тонн, загрязняющих веществ – на 540 тонн.


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