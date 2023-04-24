Опыт Норвегии показывает — что бы ни происходило, а с Россией соседям нужно общаться

Хотя многие западные страны закрыли въезд для россиян, Норвегия оставляет не только пункт пропуска, но и даёт возможность российским кораблям швартоваться в её портах, пишет The Wall Street Journal. Эти отношения показывают, что, какой бы ни была ситуация на Украине, странам, граничащим с Россией, нужно находить возможности для общения с ней.



AP

Многие русские из приграничного с Норвегией региона до сих пор ездят в ближайший город Киркенес за покупками, в то время как большинство стран Европы закрыли для них въезд, пишет The Wall Street Journal. Хотя граница стала намного спокойнее, но передвижения там продолжаются, пишет автор статьи. «Это напоминание о том, что, что бы ни происходило на Украине, соседи РФ должны найти способ жить с ней. Процесс выяснения, как это сделать, может быть неудобным, а иногда и болезненным».

Норвежская и российская береговая охрана до сих пор сотрудничают в арктических поисково-спасательных операциях, а их пограничники общаются почти ежедневно. РФ даже разрешает забирать диких животных, когда северные олени случайно забредают к ней из Норвегии, хотя Норвегия не отвечает на это взаимностью. Российское консульство в Киркенесе недавно возобновило выдачу виз — многие норвежцы едут в Россию за дешёвыми сигаретами и алкоголем.

Но всё чаще между двумя странами проявляется напряжённость. Недавно Норвегия выслала 15 российских дипломатов из посольства в Осло.

Богатая нефтью Норвегия является одним из ведущих членов Организации Североатлантического договора, помогает Украине. «Мы являемся членом НАТО, и это даёт нам сдерживание, — заявил политолог Томас Нильсен. — В то же время мы географически настолько близки к РФ с её подводными лодками с баллистическими ракетами, что хотим её успокоить. Норвегия не хочет беспокоить Россию, усиливая напряжённость в приграничных районах».

Граница с Россией сегодня даже в меньшей степени наполнена военными, чем до начала специальной операции: две российские части отсюда были отправлены на Украину.

Интересно, что Норвегия никогда не воевала с Россией, отмечает автор статьи. После того как Норвегия была оккупирована нацистами во время Второй мировой войны, норвежское правительство в изгнании учредило военную миссию в Москве. Когда война подошла к концу, советские войска помогли отвоевать территорию, но не пытались присоединить её. До спецоперации «россияне считались в этой части страны освободителями».

Сначала границы закрылись во время пандемии, но затем было несколько всплесков иммиграции из РФ в Норвегию после начала спецоперации. Но Норвегия теперь очень настороженно относится к российским путешественникам и тщательно их проверяет.

В то же время, после того как поток российского природного газа в Европу резко упал, Норвегия стала главным поставщиком энергоресурсов на континент. А после атаки против «Северного потока» Норвегия начала тщательно следить за безопасностью своих подводных трубопроводов и кабелей связи.

Город Киркенес — один из трёх западных портов, которые продолжают предоставлять доступ для швартовки российским кораблям. В то же время чиновники Министерства обороны Норвегии заявляют, что РФ не совершает манёвров со своими подлодками и стратегическими бомбардировщиками, которые находятся неподалёку от норвежской границы в Гаджиево.

При этом, как следует из утечки американских секретных документов, США рассматривали возможность проведения своей экспедиции в Карском море с отрядом военных кораблей НАТО, и Норвегия этот план поддержала. Этот шаг нарушил бы существующие ограничения в этих водах. Впрочем, подобных манёвров в итоге не произошло, да и подлинность документа сложно проверить, отмечает The Wall Street Journal.