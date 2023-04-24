 

Эндокринолог Павлова назвала продукты, которые должны быть в ежедневном рационе

24.04.2023, 9:29, Разное
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Врачи часто подчеркивают важность сбалансированного и разнообразного питания. Существуют определенные продукты, которые рекомендуется употреблять ежедневно, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Об этом пишет эндокринолог Зухра Павлова.

Специалист составила рейтинг пяти продуктов, которые следует включить в свой ежедневный рацион. Во-первых, рекомендуются молочные продукты, такие как творог и простой йогурт. Второй пункт в этом списке – мясо. Но не колбасы, сосиски или копчености. Вместо этого его следует варить, тушить или запекать.

Рыбу всех видов следует употреблять не менее четырех-шести раз в неделю. Кроме того, за указанный период можно употреблять 2-5 штук яиц. Павлова отметила важность фруктов, овощей и ягод.


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