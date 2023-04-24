 

Этуш с неба все видит: нашедшая молодого парня вдова лезет на стенку

24.04.2023, 8:45, Разное
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Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже пятый год как Елена Евгеньевна – вдова…

Она бережно хранит память о легендарном муже – ее стараниями в 2020-м на доме 2/9 в Гранатном переулке, где Владимир Абрамович прожил больше 40 лет, была установлена мемориальная доска. А на Новодевичьем кладбище открылся и красивый монумент на могиле Этуша.

Работал над ними молодой красавец-скульптор Филипп Трушин. Отличающаяся хорошим вкусом Елена Этуш нашла этого студента Суриковской академии, который был тогда без особого опыта и даже без диплома. Парню было чуть за 20. Вдове сейчас – 57. Но они даже при такой 30-летней разнице в возрасте понимают друг друга идеально!

Скульптор консультировался с вдовой, чтобы достичь максимального реализма. И в итоге выполненная им мемориальная доска выглядит так, что когда люди смотрят на нее и видят изображение легендарного актера, то часто ахают: “Как живой!” К тому же в зависимости от освещенности меняется и настроение Этуша на барельефе.

Городские коммунальные службы, конечно, следят за тем, чтобы доска была чистой. Но вдове актера, отличающейся перфекционизмом, этого мало. Она приставила лестницу, полезла на стену и собственноручно вымыла после зимы сделанную Трушиным мемориальную доску. “Как новенькая!” – радуется Елена Этуш.

Вдова просто не может иначе – даже на Новодевичьем кладбище бывает несколько раз в неделю, и обязательно там что-то трет, моет, чистит, красит. Не все жены заботятся так даже о живых мужьях! Наверное, Владимир Этуш сейчас смотрит с неба, как его возлюбленная продлевает память о нем, и радуется, что не ошибся, когда выбрал ее…


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