Самый омолаживающий из всех возможных: как вписать в образ стиль “рок-шик” женщине за 50

Одним из самых смелых стилей в моде сегодня считается рок-шик. Этот стиль в одежде выбирают люди-бунтари. Но подойдет ли этот стиль женщине за 50? Стилисты считают, что, безусловно, подойдет.

Однако, выбрав такой стиль, возрастной женщине стоит, конечно, соблюдать некоторые правила в подборе одежды и аксессуаров. Образ нужно стараться создать такой, чтобы сохранить свою индивидуальность и при этом выглядеть элегантно, а не вульгарно.

Как одеваться в стиле “рок-шик”

Стиль музыкантов, исполняющих рок-н-ролл, всегда был настоящим вдохновением для создателей моды. Рок-исполнители, как известно, обычно одеваются в черную одежду, которая смотрится шикарно, и при этом непринужденно.

Собственно элементами рок-стиля являются прежде всего кожа, грубые ботильоны на каблуке, бахрома, металлические заклепки. Такой образ, конечно, может выглядеть стильно не только на сцене, но и в обычной жизни.

Рок-шик для женщин за 50

Женщина за 50, выбравшая для себя этот стиль, конечно, не должна постоянно одеваться в черное, носить яркий макияж и делать суперобъемную прическу. Повседневный рок-шик не повторяет в точности сценические образы рок-музыкантов. При этом образ женщины 50+, безусловно, не должен быть похож на образ 20-летней девушки.

Как и у любого другого стиля, у рок-шика есть свои ключевые элементы. Для весеннего или летнего образа это:

искусственная кожа или замша, вещи из джинсовой ткани; облегающие детали или прямой крой брюк; темные цвета — черный, серый, коричневый, бордовый; допустимость ярких акцентов — красного цвета, животных принтов.

Какие вещи должны быть в гардеробе

Одним из самых распространенных элементов рок-шика считается, конечно же, кожаная куртка. Возрастной женщине стилисты рекомендуют выбирать такую одежду классического покроя черного или коричневого цвета.

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Топ или блузку лучше приобрести чисто белые, белые с принтами в рок-стиле или с изображением любимой группы. Кроме того, топ должен быть выполнен в классическом стиле. Он может быть облегающим, но ни в коем случае не широким.

Можно выбрать для создания образа и черную футболку. Но на такой футболке не должно быть никаких ярких принтов или надписей. Единственное, что допускается в этом случае, — небольшой намек на рок-символику. Брюки для создания рок-образа женщине элегантного возраста подойдут узкие или прямые из денима либо кожи.

Вещи следует подбирать таким образом, чтобы готовый комплект не смотрелся вульгарно. Если в образе есть какой-то элемент с ярким акцентом, все другие вещи должны быть простыми и однотонными.

К примеру, очень неплохим вариантом комплекта в стиле рок-шик для женщины за 50 может стать сочетание белой футболки, черных кожаных брюк и джинсовой куртки. Такой образ можно дополнить сапогами черного или коричневого цвета на каблуке. Обувь для образа рок-шик, конечно, стоит подбирать достаточно грубую. Весной и летом сапоги можно заменить на кроссовки или кеды.

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Аксессуары

Конечно, к образу рок-шик возрастной женщине стоит подобрать и аксессуары. Весной и летом, к примеру, идеальным решением станут темные очки.

Также для женщины элегантного возраста подойдут и классические рок-аксессуары в виде драконов, стрел, летучих мышей. Однако слишком много таких элементов в образе, конечно, быть не должно. Кроме того, аксессуары в комплекте возрастной женщины не должны быть слишком вычурными и бросающимися в глаза.

Наиболее распространенные ошибки

Подбирая вещи для создания образа рок-шик, женщине за 50 очень важно избегать ошибок. К таким ошибкам чаще всего относят:

желание выглядеть моложе и выбор вещей, которые подходят 20-летней девушке; создание слишком сексуального и вульгарного образа — короткие юбки, очень глубокие вырезы.

Также большой ошибкой будет постоянное использование только черных вещей. Черный цвет может выглядеть элегантно, но женщину за 50 он, к сожалению, старит.