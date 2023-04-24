Мнение: Ответ Лошака Лобушкину

Я наконец добрался до “ответа Лошака Лобушкину”, о котором мне прожужжали все уши на Стриме. Андрей Лошак – бывший сотрудник Парфенова по “Намедни”, потом – известный журналист, сейчас иноагент и в эмиграции. Макар Лобушкин – какой-то “известный пиарщик”, хотя чем и кому он известен – бог весть. Думаю, Лобушкин – это такой очередной Оскар Кучера, только совсем уж нераскрученный, но настроенный очень сварливо. Лобушкин взялся троллить всех россиян доброй воли, оказавшихся в эмиграции, и вот Лошак ему за всех ответил. Но ничего, неплохо получилось.

Лобушкин написал: “У меня к вам, господа, вопрос: а почему я должен быть против, как вы скажете, войны? Я пишу фразу «как вы скажете», потому что ни Россия, ни Украина не объявляли официально войну. Это и войной-то сложно назвать. Какая-то возня. И лучше нам с вами никогда не знать, что значит настоящая война. Но тем не менее. Почему я должен резко посочувствовать Украине, когда мне какой-то гей из Купертино отключает Apple, блядь, Pay?”

(ответ Лошака) “Один из топовых российских пиарщиков, возглавлявший пиар-службы “Вконтакте”, “Ситимобил” и “Билайна”, написал пост о войне. Год держался, но тут прорвало. Если вы не понимали, как это у них внутри устроено, то вот тут Георгий психанул и все объяснил, за что ему кстати большое спасибо. Поразительный конечно по степени саморазоблачения документ эпохи – его обязательно подошьют в папочку для будущего масштабного исследования о русской банальности зла, которое когда-нибудь напишет украинская Ханна Арендт. Мои предварительные выводы пока такие: у этих людей из Нуров и Кофеманий война до сих пор не началась. Она для них все еще очень далеко. И дело тут не столько в скудоумии (хотя и это тоже), сколько в поразительной душевной черствости, невозможности сопереживать чему-то, что не касается твоего личного опыта. Дети погибают? Не слышал, мои живы-здоровы. Ракеты разрушают дома? Не знаю, у нас в Москве все норм, только эпплпэй не работает. Это не специфически русская черта. Так в целом печально устроен обыватель. Когда критическое мышление становится опасным, люди отключают эту функцию и уходят в частную жизнь. Ничего не знаю, я в домике. И сидят там с. ложным чувством безопасности, пока в этот домик не прилетят бомбы или не придет повестка. В “Берлинском дневнике” американского журналиста Уильяма Ширера это было подробно описано:

2 июня, 1940 г.

Вчера вечером я проходил в сумерках по Курфюрстендамм. На ней полно гуляющих в свое удовольствие людей. Большие уличные кафе на этом широком проспекте с тремя полосами движения заполнены тысячами посетителей, спокойно беседующих за своим эрзац-кофе или мороженым. Заметил даже нескольких модно одетых женщин. Сегодня выходной день, теплый, солнечный, и десятки тысяч горожан, в основном семьями, отправились за город в леса и на берега озер. Тиргартен, я заметил, тоже переполнен. Везде царит ленивая, беззаботная, воскресно-праздничная атмосфера.

Одной из причин такого странного положения вещей, думаю, является то, что война еще не вошла в дома этих людей в Берлине. Они читают о ней в газетах или узнают по радио, слышат даже грохот больших орудий. Но это и все.

31 августа, 1940 года

Когда вчера как раз перед началом бомбежки зашла горничная, я спросил: «Прилетят сегодня англичане?»

«Наверняка», — вздохнула она обреченно. Вся ее уверенность, как и уверенность пяти миллионов берлинцев в том, что столица защищена от нападения с воздуха, улетучилась.

«Зачем они это делают?» — спросила она.

«Потому что вы бомбите Лондон», — ответил я.

«Да, но мы наносим удары только по военным объектам, а англичане, они бьют по нашим домам».

Она представляла собой хороший продукт геббельсовской пропаганды.

«Может быть, вы тоже бомбите их дома», — сказал я.

«В наших газетах пишут, что нет», — возразила она. Она заявила, что немцы хотят мира, и хотела узнать, почему англичане не приняли мирное предложение Гитлера.

< > Никогда в новейшей истории, с тех пор как пресса, а позднее и радио сделали теоретически возможным для большей части человечества узнавать обо всем, что происходит в мире, — ни один великий народ не был так оболванен, так бессовестно обманут, как немцы, живущие при этом режиме”

Во что превратится Берлин через 5 лет хорошо известно. К счастью для Ширера, он уехал из Третьего рейха задолго до поражения. А что думала на этот счет его немецкая горничная, мы уже никогда не узнаем” (АНДРЕЙ ЛОШАК)

Что до меня – я никогда не платил телефоном, не понимаю, что в этом хорошего, и вообще, честно говоря, предпочитаю наличные. По мне – отключили этот Эпплпей, да и хрен с ним.

Баловство это всё.