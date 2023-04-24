Мнение: О самом крупном и важном расколе в России… У Путина всё меньше шансов?

Пока все предрекали раскол элит в России после начала спецоперации, потом старательно выискивали его признаки по отдельным словам и фразам, потом конструировали их по «косвенным данным», они не заметили слона под носом. Огромный и очень значимый раскол уже случился. И, вероятно именно он, а не полумифическая внутриэлитная борьба «за вышивание» в ситуации острого дискомфорта и кризиса всей прежней жизни, становится крайне опасным для нынешнего российского президента Владимира Путина. А по большому счёту, и для России в целом.

Само её будущее — уже под вопросом.

По данным иноагента «Левады», которые не оспаривает и прокремлёвский ВЦИОМ, «телевизор» в России проиграл полностью. Проиграл самую, быть может, важную войну — борьбу за умы молодёжи.

На этой диаграмме чётко видны «Партия интернета» и «Партия ТВ». И не менее чётко виден раскол общества по линии 40 лет. Примерно такая же динамика по возрастным группам в вопросе поддержки СВО, да и вероятнее всего, в вопросе поддержки существующего Режима™.

И вот что в этом увидели «старики», нутром почувствовавшие опасность для себя:

«Наши исследования показывают, что группа от 18 до 24 лет примерно в наиболее проблемной ситуации оказалась. Она не смотрит телевизор, где всё показывают и по полочкам раскладывают. Она не очень причастна к этим идеалам… Эта генерация больше выбирает, извините, себя. Она занимается не спасением страны, а самоспасением. Поэтому наше молодое поколение наиболее проблемной точкой является с точки зрения отношения к СВО», — комментирует социологию глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров, 49 лет.

Ну, да, не хочет молодёжь рисковать жизнью ради спасения «старцев», чья политика не просто лишает страну перспектив, но и ставит под угрозу уже само её существование в привычном за последние 20 лет виде. Какое коварство!

И вот этот раскол… Куда он ведёт Россию: в тупик или к банкротству и краху?

—