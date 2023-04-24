Мнение: Автомобили по талонам как предел совершенства

(мечты Эль-Мюрида и Кунгурова)

Одно из проклятий нашей бесконечно мрачной родины-матери – то, что даже у самых ярких и толковых публицистов, реально жгущих глаголом прогнивший режим и вроде бы отстаивавших ценности нормальной жизни против путинского беспредела, при ближайшем рассмотрении какие-то огромные тараканы в голове. Жечь глаголом тараканы не мешают, но когда речь заходит о каком-то образе будущего, о том, как надо и «где, укажите нам, Отечества отцы, которых мы должны принять за образцы»… мама дорогая! Там вылезает ТАКОЕ!

Почти все прославленные наши «либералы» так или иначе зашкварились в усердной пропаганде ковидобесия и принудительной вакцинации, плюя при этом на все и всяческие свободы и права человека. Константин Крылов был зороастриец, Галковский просто продался «башням», ну а самые язвительные и усердные обличители путинской камарильи – Кунгуров и Несмиян – в свободное от обличений время предстают как совершенно кондовые поклонники Сталина и СССР. «Они ничего не забыли и ничему не научились», увы.

Особенно поражает Эль-Мюрид (Несмиян) с его внешностью почти библейского пророка-аскета. Пишет ведь реально классно, преследует ненавистного ему Путина по всем направлениям – и везде доказательно, страстно, остроумно и безжалостно. Был бы идеален для чтения, хотя – нотки кондового совколюбия в нем проскальзывали уже давно. Однако с недавних пор, видимо, потому, что дни режима уже очевидно сочтены, Несмиян стал позволять себе немного отвлекаться от злобы дня и писать о будущем желательном мироустройстве. А тут…

Тут мы видим, что русская мысль у нас продолжает так и биться в тисках между двумя абсолютно ЛЕВЫМИ течениями – коммунизмом и фашизмом, то есть, строго говоря, остается вообще без движения, только корчится, безъязыкая. Что поразительно: ведь ни одна сволочь, даже ИЗ ЛУЧШИХ, и в мыслях не имеет оставить русского человека в покое; все так или иначе видят будущий мир как казарму. Разница в нюансах. Не нравится путинская казарма – но не потому, что это казарма, а потому лишь, что она неправильная; Эль-Мюрид сейчас расскажет, как делать казарму правильную, по лучшим коммунистическим (сталинским) образцам. И рассказывает!

Опасные завихрения я у него заметил, еще когда он начал как бы невзначай похваливать Китай с их «социальным рейтингом». Потом у него всплыла «великая коммунистическая цивилизация», ну а дальше и вовсе пошел черт по бочкам – в последних его лонгридах пошли уже прямые призывы к «ограничению потребления» и прочая полпотовщина, вплоть до того, что наш Эль-мюрид уже стал впрямую восхвалять… талоны!

Да, прямо так и пишет: «Несмотря на свой экстремальный характер, талонная система позволяла достаточно устойчиво поддерживать потребительский рынок на уровне достаточного потребления. То есть — не требовала избыточного производства продукции, которая уходила, что называется, «с колес». А значит — отпадала необходимость в избыточной инфраструктуре хранения и складирования, скоропортящаяся продукция продавалась до истечения сроков годности. Из чего следовал несколько парадоксальный вывод — в такой системе не требуется фальсифицировать продукты, добавлять в них крайне неполезные для здоровья добавки, обеспечивающие дополнительную сохранность при длительном хранении. Чем безудержнее потребление, тем выше необходимость в производстве суррогатов, пищевых дополнений. Поэтому качество советских продуктов, действительно, было на высоком уровне, и не только потому, что за этим бдили контрольные органы. Просто не было экономических причин для производства дерьма. Они появились в эпоху товарного изобилия. Так что здесь есть свои нюансы, о которых следует не забывать, рассказывая про галоши».

Вот так, значит. Распределение по талонам – это такой способ избежать пищевых суррогатов. А качество советских продуктов было на высоком уровне.

Или вот что он пишет про дефицит автомобилей в СССР: «ограничение производства легковых автомобилей в СССР было вызвано не немощью экономики, а необходимостью создать условия для роста автомобилизации населения без временных и ресурсных потерь, которые сегодня съедают несколько процентов ВВП просто самим фактом своего существования. Будь сегодня приведено к балансу количество автомобилей и соответствующая ему транспортная инфраструктура – мы бы имели ежегодный дополнительный рост экономики в 2-3, а возможно, и более процентов дополнительно». Просто уже какие-то зазвучали интонации Силуанова или, бери выше, самого Мишустина. Ты подумай – 2-3%, а может, и более!

Хотя «страна (имеется в виду совок – С.), вытянувшая производство 100 тысяч танков за четыре года войны, а помимо них и значительный набор многих прочих вооружений, в мирное время обладала достаточным потенциалом, чтобы выпускать и миллион, и три, и пять миллионов легковых автомобилей».

Что тут скажешь… Я-то внимательно читаю Несмияна все последние годы, не пропуская никакие посты – и для меня его разбросанные по десяткам постов намеки давно сложились в ясную картину: этот страстный критик Путина давно сформировал свой собственный взгляд на то, какой должна быть «прекрасная Россия будущего», и даже более того – на то, куда вообще должен двигаться мир, чтобы преодолеть «кризис капитализма как системы».

И вот тут, к сожалению, ничего нового. Ключевое соображение – ограничение потребления (которое Несмиян, видимо, для смягчения удара, называет «добровольным»), исчезновение денег как средства накопления, их «талонизация», глобальное планирование всего и вся добрыми роботами под руководством еще более добрых (и умных!) Отцов Человечества. Короче – тот самый Мировой Коммунизм (он же мировая казарма тире тюрьма), прообразом коего Несмиян (как и Кунгуров) видят… сталинский совок! Просто в совке, по их мнению, «не всё учли», надо было тоньше.

А Путин бесит Несмияна и Кунгурова не тем, что он убивает людей, что он развязал бессмысленную войну, что он превратил страну в бессмысленную казарму уже сейчас, что подавил свободы, растоптал демократию… нет, лишь тем, что он ДУРАК и делает всё это глупо, «не по уму», не так, КАК НАДО. Словом, тем, что он «бандит-гопник», а должен быть бандит-умник, бандит-Светоч. Вот и вся разница.

Как же тупо всё устроено в головах – даже, повторюсь, у лучших. Или коммунизм (всемирный), или фашизм (всемирный). Причем альтернатива-то – ложная, поскольку во всемирном масштабе это вообще одно и то же (приставка «национал» к социализму естественным образом отмирает, когда социализм становится всемирным).

Очень скудно. Очень плохо. Очень скучно. Спасаться от путина бегством обратно в совок? Да ну нахрен.