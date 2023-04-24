Рупор тоталитарной пропаганды: Коротко про Судан. 23.04.2023

Коротко про Судан. 23.04.2023

Смешно, но бывший президент Судана Аль-Башир воспользовался продолжающимися боями между армией и силами быстрого реагирования и совершил побег из тюрьмы вместе с группой заключенных. Бывшего президента теперь ищут, но в условиях войны с этим могут возникнуть проблемы.

Относительно самой войны, то:

1. Перемирия ожидаемо не работают. Бои продолжаются.

2. Обе стороны продолжают заявлять, что побеждают.

3. Обе стороны настроены на победу над оппонентами.

4. Счет 200х подбирается к 1-й тысяче. Раненых тысячи.

5. Армия и СБР несут существенные потери в мат.части.

6. Попутно огромный ущерб наносится военной и гражданской инфраструктуре. Уже сейчас можно говорить, что данная войнушка встанет Судану в миллиарды долларов. На аэродроме Хартума уже более 27 уничтоженных и поврежденных самолетов.

7. США и НАТО проводят эвакуацию своих граждан, для чего в Судан и Джибути переброшены военные. Граждан РФ также почти всех вывезли.

8. Никаких фактов подтверждавших бы участие ЧВК "Вагнер" в суданских событиях нет. Обычный французский вброс. Пока что из иностранных держав активно засветились Египет и Эфиопия.

9. Столицу страны полностью не контролирует ни одна из сторон. Некоторые объекты продолжают переходить из рук в руки.

10. В целом, Судан ничего хорошего не ждет – события идут по худшему варианту затягивающейся гражданской войны с опцией ее дальнейшей интернационализации.

Аль-Башир, если его не поймают, сможет говорить "Ну и что, что воровал, зато при мне такого не было".

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