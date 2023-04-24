Приморье стало красным

Сотни гектаров лесов и полей горело в регионе за последний месяц — наступил традиционный пожароопасный сезон.

Приморье горит — огонь подходит вплотную к дорогам, в том числе к федеральной трассе, подбирается к населенным пунктам. На онлайн-карте термоточек регион буквально бордовый. Только за пятницу, 21 апреля, в Приморском крае потушили природные пожары на 1600 гектарах, около 750 га из них — в лесах. А в четверг 17 человек боролись с пламенем на восьми гектарах, относящихся к лечебно-оздоровительной местности «Ясное» в Хасанском муниципальном округе — это особо охраняемая природная территория регионального значения с лечебными грязями, там за неделю пожар случился уже во второй раз.

В середине недели работы у пожарных было немного — помогла дождливая погода. Так, 19 апреля в крае зафиксировали только один природный пожар, и тот небольшой, на четырех гектарах в Хасанском муниципальном округе — это на границе с Китаем.

«То, что погода дала нам передышку, не означает, что опасность миновала, — констатировал глава краевого Минлесхоза Константин Степанов. — По опыту прошлых лет можно ожидать, что сезон весенних природных пожаров продлится до середины мая». И действительно — уже в пятницу огонь атаковал с новой силой.

В крае продолжается особый противопожарный режим. Людям, исходя из условий, буквально нельзя просто так находиться в лесу и запрещено разводить костры и поджигать траву — правда, это все равно не помогает, МЧС десятками выписывает административные протоколы. Народ палит траву и иногда поджигает лес. Это нужно, как говорят в приморской глубинке, чтобы было удобнее искать и собирать молодой папоротник-орляк, он съедобен и расти начинает как раз сейчас, а когда вырастает, становится жестким.

Кроме того, в поджоге леса заинтересованы, как ни странно, лесозаготовители. Сжигаешь участок лесного фонда — и он падает в кадастровой стоимости, превращаясь из делового в «бросовый». Но ясень, дуб, кедр полностью не выгорают, и их можно вырубать и продавать. Так можно и выкупить землю под запашку — через некоторое время участок восстановится, но первое время будет стоить дешево.

СПРАВКА

По данным на 21 апреля, с начала года на землях лесного фонда зарегистрирован 131 лесной пожар на площади более 4340 гектаров. На землях иных категорий — 204 природных пожара на площади почти 23 491 гектар. На землях Министерства обороны — девять лесных пожаров на площади более 6830 гектаров.

В готовность приведены 66 групп предприятия «Приморская авиабаза» (280 человек) и 74 группы тушения от лесозаготовительных компаний — арендаторов лесного фонда (344 человека).

В Министерстве лесного хозяйства сообщают, что пожары патрулируют и с воздуха — например, вертолетом R-44. Правда, никто не пишет, как поживают знаменитые беспилотники, закупленные в прошлые годы для приморских пожарных. А ведь только в 2019 году (цитата по сайту краевого правительства) из краевого и федерального бюджетов «более 100 млн рублей направлено на техническое перевооружение Приморской авиабазы.

По спутниковой онлайн-карте термоточек сейчас в Приморье горят территории близ Славянки и Зарубино на юге региона (Хасанский округ), в центральной части края (Ярославский, Хороль, Октябрьский округ) и немного на севере (Пожарский район, недалеко от границы с Хабаровским краем, который, кстати, так не пылает).

Валерия Федоренко,

собкор «Новой»

—