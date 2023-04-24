Мнение: Индикатор?

Меня регулярно спрашивают, почему я читаю и реагирую на записи Дмитрия Медведева в его Telegram-канале? Еще и обзывают зампреда Совбеза России всякими нехорошими словами, и сочиняют про него лютые небылицы.

А я потому и читаю Telegram-канал Дмитрия Медведева, что он – не в изоляции, работает запредом Совбеза России, общается с россиянами, знаимающие высокие посты. Общается не только официально,но и неофициально, в кулуарах всяких разных совещаний и мероприятий. И, по-моему, Telegram-канал Дмитрия Медведева – это своеобразный индикатор, показывающий, о чем говорят, что тревожит- беспокоит обитателей российского политического Олимпа.

Сегодня, к примеру, Медведев написал про идею «недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну».

Мол, «мозгов у них вообще не осталось, судя по всему. В голове – лишь м'яке жовто-блакитне гівно».



Отсюда

Вот прочитал я этот текст и понял, что идея «недоумков из G7», по всей видимости, встревожила персон из круга общения Дмитрия Медведева.

Или, наоборот? Медведев добровольно взвалил на себя тяжелую ношу дезинформатора? И пишет только о том, что совершенно никого не волнуют ни в Кремле, ни в правительстве, ни в Совбезе?

На снимке: Дмитрий Медвеедев (справа) – не в изоляции, фотография отсюда

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