 

Мнение: Индикатор?

24.04.2023, 2:08, Разное
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Меня регулярно спрашивают, почему я читаю и реагирую на записи Дмитрия Медведева в его Telegram-канале?  Еще и обзывают зампреда Совбеза России всякими нехорошими словами, и сочиняют про него лютые небылицы.

А я потому и читаю Telegram-канал Дмитрия Медведева, что он – не в изоляции, работает запредом Совбеза России, общается с  россиянами,  знаимающие высокие посты. Общается не только официально,но и неофициально, в кулуарах всяких разных совещаний и мероприятий. И,  по-моему, Telegram-канал Дмитрия Медведева  –  это своеобразный индикатор, показывающий,  о чем говорят, что тревожит- беспокоит обитателей российского политического Олимпа.

Сегодня, к примеру, Медведев написал про идею «недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну».

Мол, «мозгов у них вообще не осталось, судя по всему. В голове – лишь м'яке жовто-блакитне гівно».


Отсюда

Вот прочитал я этот текст и понял, что идея «недоумков из G7», по всей видимости,  встревожила персон из круга общения Дмитрия Медведева.

Или, наоборот? Медведев добровольно взвалил на себя тяжелую ношу дезинформатора? И пишет только о том, что совершенно никого не волнуют ни в Кремле, ни в правительстве, ни в Совбезе?

На снимке: Дмитрий Медвеедев (справа) –  не в изоляции, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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