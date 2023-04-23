 

Около 64 млн американцев живут в районах с загрязнённой атмосферой

23.04.2023, 22:50, Новости дня
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Согласно результатам нового исследования, почти 64 миллионов американцев живут в районах, где ежедневно фиксируются загрязнения воздуха твёрдыми частицами. Чаще всего это происходит из-за выбросов в атмосферу с промышленных предприятий или от транспортных средств. Эксперты называют это «смертельной угрозой» для здоровья населения, причём её опасность растёт, пишет The Hill.


AP

Почти 64 миллионов американцев сталкиваются в районах своего проживания с ежедневными выбросами, которые приводят к «смертоносному» загрязнению воздуха твёрдыми частицами. Об этом говорится в новом отчёте, составленном экспертами Американской ассоциации лёгких, пишет The Hill.

В этом отчёте были проанализированы статистические данные с 2019 по 2021 год. И результаты анализа показали, что примерно 63,7 миллионов американцев проживали в районах, где за этот период были зафиксированы выбросы в атмосферу, вызывающие загрязнение воздуха вредными для здоровья твёрдыми частицами, сообщается в статье. 

Такие загрязнения были обнаружены в 111 округах, расположенных на территории 19 штатов, получивших неудовлетворительные оценки по чистоте воздуха. «Это почти на полмиллиона человек больше, чем в прошлогоднем отчёте о состоянии воздуха, и в целом больше, чем в любом из последних десяти отчётов», — также отмечают исследователи.

По их оценкам, источниками загрязнения воздуха опасными твёрдыми частицами чаще всего являются выбросы с промышленных предприятий и транспортных средств. В документе подчёркивается, что это представляет собой «смертельную» угрозу для здоровья населения, которая продолжает расти.

Также в отчёте отмечается, что лесные пожары на западе США стали основным фактором, который повлиял на увеличение количества дней и территорий, где был зафиксирован опасный для здоровья уровень загрязнения этого типа. «Чем больше исследователи узнают о влиянии загрязнения такими частицами на здоровье, тем более опасным оно признаётся», — говорится в статье.

По мнению экспертов, эти выводы служат ещё одним доказательством того, что изменения климата усложняют задачу по защите здоровья людей. Не случайно эти три года, на базе статистики за которые проводился анализ — 2019, 2020 и 2021, — вошли в число рекордно жарких во всём в мире, пишет The Hill.

Отчёт также показал, что в целом около 119,6 миллионов человек, что составляет примерно треть от всего населения США, проживали в районах, получивших неудовлетворительные оценки из-за нездорового уровня загрязнения озоном или твёрдыми частицами, несмотря на десятилетия усилий по устранению источников выбросов в атмосферу. Тем не менее это в сумме на 17,6 миллионов человек меньше, чем в прошлогоднем отчёте, благодаря мерам, принятым в рамках закона «О чистом воздухе», поясняет автор.

При этом Бейкерсфилд (штат Калифорния) возглавил список из 25 городов США, наиболее загрязнённых твёрдыми частицами по ежедневным и среднегодовым значениям, сообщается в статье. В целом калифорнийские города заняли десять мест с худшими показателями по ежедневным измерениям, а также четыре верхних места в списке за год.

В то же время наименьшее количество атмосферных загрязнений было обнаружено в таких районах, как Гонолулу (Гавайи), Бангор (штат Мэн), а также в нескольких городах на территории Северной Каролины, заключает The Hill.


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