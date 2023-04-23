Рупор тоталитарной пропаганды: О позиции Китая по Тайваню

Фрагмент интервью китайского посла на французском ТВ.

О позиции Китая по Тайваню

Ведущий сначала показывает анимацию, в которой показаны запуски ракет по Тайваню, говоря: Разве это не чрезвычайно шокирующий акт агрессии?

Посол: Угроза исходит не от нас, мы – сторона, которой угрожают.

Ведущий: Но это ваша анимация

Посол: Целостности территории Китая угрожают сепаратистские силы за независимость Тайваня на самом острове и в некоторых западных странах.

Ведущий: Разве тайваньцы сами не должны решать свою судьбу? Есть право народа на самоопределение.

Посол: Судьбу Тайваня должны решать китайцы. Мы сделаем все возможное, но если мирного воссоединения достичь не удастся, будут предприняты все возможные действия.

Ведущий: почему Тайвань не может иметь права народа на самоопределение, как украинский народ?

Посол: Тайвань принадлежал Китаю с древних времен. Возвращение Тайваня Китаю является частью послевоенного международного порядка, записанного черным по белому в Каирской и Потсдамской декларациях.

Ведущий: Бывший президент Франции Шарль де Голль установил дипломатические отношения с Китаем в 1964 году, но в то время у власти был Мао Цзэдун, исторический преступник, который убивал и пытал миллионы людей.

Посол: Каждый раз, когда я прихожу, вы используете ложные слухи для измышлений. Я здесь сегодня не для того, чтобы говорить с вами об этих слухах. Не говорите со мной о так называемых правах человека, ваши проблемы с правами человека более серьезны.

Далее разговор пошел на повышенных тонах, в ходе которого и прозвучали реплики про Украину, Крым и республики СССР.

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