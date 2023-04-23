Мнение: День рождения Ленина, или лёгкий способ предсказать будущее

В известном фильме злодей находит книжку с результатами спортивных матчей. Делая ставки в букмекерских конторах, он быстро становится богатым, благодаря чему получает дополнительные ресурсы для злодейства.

Сюжет наивный, и потому отлично ложится на психологию обывателя, который часто думает: «эх, вот бы вернуться в прошлое на час, разыскать самого себя на ипподроме и сказать себе, чтобы поставил все деньги на Поршня!». Для обывателей более искушённых придуманы книги про попаданцев, которые, попав в прошлое, используют своё послезнание как оружие. Для обывателей поглупее существует более примитивная мечта — найти на улице кошелёк с деньгами. Суть у всех трёх сюжетов, от найденного кошелька до чертежей пулемёта в Древнем Риме, остаётся той же — получить приз, не прикладывая для этого усилий.

Логическая ошибка тут в том, что поиск тоже имеет цену. Вы не можете сказать геологам, чтобы те сразу разметили новые месторождения на карте: сначала геологам придётся совершить большое количество ошибок. Аналогичным образом вы не можете распорядиться, чтобы режиссёр снимал только удачные кадры — хотя один из советских режиссёров и вспоминал, что его начальник-пролетарий приказывал экономить плёнку именно таким способом.

Знания до события и знания после события имеют разную цену. Как говорил Рабинович, «хотел бы я быть столь же умным, как моя жена потом».

Вместе с тем, когда цена в разных местах разная, этим можно воспользоваться. Капитализм основан на идее рынка, а идея рынка как раз и заключается в так называемом арбитраже: торговец покупает там, где дешевле, чтобы продать там, где дороже. Как всё это помогает обществу, мы обсудим в другой раз, а пока что я замечу, что путешествия во времени вполне возможны: пусть и не в чистом виде. Следовательно, выгоду из них тоже можно извлечь.

Заслушаем, к примеру, Владимира Ильича. Это из статьи «О национальной гордости великороссов» от 12 декабря 1914 (ссылка):

…раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. “защитой отечества” великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам.

…нельзя в XX веке, в Европе (хотя бы и дальневосточной Европе), “защищать отечество” иначе, как борясь всеми революционными средствами против монархии, помещиков и капиталистов своего отечества, т. е. худших врагов нашей родины; — нельзя великороссам “защищать отечество” иначе, как желая поражения во всякой воине царизму, как наименьшего зла для населения Великороссии, ибо царизм не только угнетает эти населения экономически и политически, но и деморализирует, унижает, обесчещивает, проституирует его, приучая к угнетению чужих народов, приучая прикрывать свой позор лицемерными, якобы патриотическими фразами.

…допустим даже, что история решит вопрос в пользу великорусского великодержавного капитализма против ста и одной маленькой нации… Однако… не наше дело… помогать… душить Украину и т. д. Бисмарк… помогал экономическому развитию, объединяя раздробленных немцев, которых угнетали другие народы. А экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами — эту разницу забывают наши поклонники истинно русских почти-Бисмарков.

Немного исторического контекста. Германия действовала в 1914 по плану Шлиффена, который заключался в том, чтобы разгромить один на один Францию, а потом перекинуть силы на восток и победить Россию. Как говорил Вильгельм II, «обед у нас будет в Париже, а ужин — в Санкт-Петербурге».

Летом 1914 кайзер Вильгельм потребовал от Николая II не проводить мобилизацию в России, не готовить войска к отражению нападения немцев. Разумеется, Николай II от такого щедрого предложения отказался. Когда Вильгельм II увидел, что план разбить Францию и Россию по очереди провалился, он решил сражаться сразу на два фронта и объявил войну России. Как мы знаем, позже план Шлиффена решил реализовать уже Гитлер, и Сталин, в отличие от Николая II, позволил ему это сделать — немцы сначала с комфортом захватили Францию, пока товарищ Молотов критиковал Англию с Францией за «преступную войну с гитлеризмом» (ссылка), а потом переключились на нас. Итог доверчивости Сталина известен. В Первую мировую потери России составили 800 тысяч человек. В Великую отечественную мы потеряли 27 миллионов.

Вернёмся к Ильичу, который, как я показал выше, открыто выступил в 1914 на стороне немцев. Патриотизм был большевикам глубоко чужд, так как противоречил их идеологии. В системе ценностей революционеров на первом месте стояли интересы пролетариата, причём не русского, а мирового. Если бы Ленину предложили превратить Россию в дымящиеся руины, но при этом установить власть рабочих в нескольких европейских странах, он бы счёл сделку очень выгодной.

Поэтому в 1905 революционеры были за напавшую на нас Японию, а в 1914 они же выступили на стороне напавшей на нас Германии. При этом Ленин сотоварищи повторяли немецкую же пропаганду, согласно которой обе войны якобы начала Россия, и согласно которой, как я процитировал выше, Россия душит Украину, а также «сто и одну маленькую нацию». Напомню, тогда Украина была ещё на 100% русской, но поляки с немцами уже пытались её от России отколоть. Снова цитирую Ильича, это из письма Инессе Арманд (ссылка):

…другой — воронежский крестьянин, от земли, из старообрядческой семьи. Черноземная сила. Чрезвычайно интересно было посмотреть и послушать. Пробыл год в немецком плену (вообще там тьма ужасов) в лагере из 27’000 украинцев. Немцы составляют лагеря по нациям и всеми силами откалывают их от России; украинцам подослали ловких лекторов из Галиции. Результаты?

Только-де 2000 были за «самостийность» (самостоятельность в смысле более автономии, чем сепарации) после месячных усилий агитаторов! Остальные-де впадали в ярость при мысли об отделении от России и переходе к немцам или австрийцам.

Факт знаменательный! Не верить нельзя. 27 000 — число большое. Год — срок большой. Условия для галицийской пропаганды — архиблагоприятные. И все же близость к великорусам брала верх! Отсюда не вытекает, конечно, нимало неверность «свободы отделения» …

Насчет защиты отечества наш воронежец… сочувствует социализму, но «ежели немец прет, как же не защищаться?». Не понимает. Обижен… глубоко за то, как нещадно бьют немцы «наших».

Позже Ленин и Сталин план немцев исполнили — отделили Украину от России и провели там насильственную украинизацию. Цель, впрочем, у них была уже другой, они пытались сделать СССР более гомогенным, однородным. Для этого коммунисты ослабляли русских и усиливали за счёт русских национальные окраины. Они хотели, чтобы СССР был не национальным русским государством, как до 1917, а государством многонационального пролетариата, в котором было бы, допустим, 5 млн русских, 5 млн грузин, 5 млн украинцев и так далее — всех по чуть-чуть.

Плавно перехожу к сути поста. Всё вышесказанное, за исключением моих оценок — исторические факты, причём железные, документальные. Реплики Ленина зафиксированы в его собрании сочинений, сомневаться в их подлинности невозможно. Обстоятельства, при которых Германия объявила войну России в 1914 хорошо известны. Цитирую (ссылка):

01 августа германский посол в России граф Фридрих Пурталес явился в Министерство иностранных дел. Посол спросил министра иностранных дел Сергея Сазонова, согласна ли Россия отказаться от мобилизации. Министр ответил отрицательно. Взволнованный посол вынул из кармана какую-то бумагу и еще дважды повторил вопрос, с каждым разом волнуясь все больше. «Я не могу дать Вам иной ответ», – сказал Сазонов. «В таком случае, – заявил Фридрих Пурталес, задохнувшись от волнения, – я должен вручить Вам этот документ». И передал министру ноту с объявлением войны. После вручения ноты германский посол отошел к окну и, взявшись за голову, заплакал. Совладав кое-как с собой, Фридрих Пурталес обнял Сергея Дмитриевича и покинул министерство.

Так вот, мы всё это отлично знаем. А так как история сейчас сделала виток, наше настоящее довольно похоже на события начала XX века. Мы поневоле стали попаданцами. Мы можем предсказывать будущее, проводя параллели с историческими событиями — например, наблюдать за современными ленинами, которые практически теми же словами говорят про агрессивных великороссов, про независимую Украину, про угнетение сто одной нации и про цивилизованных европейцев, которые, конечно же, на голову превосходят этих «русских полуварваров». По сути, это и есть путешествие во времени, только без всего этого киношного антуража в виде мигающих лампочек и электрических разрядов.

Однако что же мы видели вчера? Мы видели в русских соцсетях импровизированный флешмоб с празднованием дня рождения Ильича — вот того самого Ильича, для которого Россия была принципиальным врагом, и который собственными руками создал все главные предпосылки к нынешнему Украинскому кризису. Вместо того, чтобы определить коммунистов в тот же позорный отсек, в котором находятся сейчас креативные западники, многие наши соотечественники даже почитают Ленина со Сталиным патриотами…

Что же, очередной раз остаётся порадоваться, что во главе нашей страны стоит знающий историю человек. Процитирую вместо завершения поста реплику Владимира Путина, в которой тот сравнивал события 2014 и 1914 годов (ссылка):

Есть и так называемая несистемная оппозиция, но это тоже не единое целое, там тоже разные люди есть: есть люди, которые настроены патриотично, а есть люди, которые, как бы это ни было обидно слышать части, может быть, даже этой аудитории, для людей, которые левых взглядов придерживаются, — вот большевики в ходе Первой мировой войны желали поражения своему Отечеству, и, когда героические русские солдаты и офицеры проливали кровь на фронтах Первой мировой войны, кто-то раскачивал Россию изнутри и докачался до того, что Россия как государство рухнула и объявила себя проигравшей — проигравшей стране. Чушь, бред, но это случилось, это полное предательство национальных интересов! Такие люди есть у нас и сегодня.