Озвучены основные причины быстрого развития цистита у женщин и мужчин

Воспаление слизистого слоя мочевого пузыря это обычно вирусное заболевание, но может быть и инфекционным. Начало заболевания внезапное и тяжелое.

Воспаление слизистого слоя мочевого пузыря это обычно вирусное заболевание, но может быть и инфекционным. Начало заболевания внезапное и тяжелое. Андролог Артур Богатырев из Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» пояснил о том, как правильно лечить цистит, чтобы не допустить осложнений.

«Острый цистит в основном наблюдается у женщин. Это связано с тем, что у них более короткая и широкая уретра, это облегчает проникновение инфекции. Еще существуют гинекологические причины, например, кольпит и бактериальный вагиноз, как предрасполагающие факторы», — заявил он.