 

Озвучены основные причины быстрого развития цистита у женщин и мужчин

23.04.2023, 21:11, Разное
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Воспаление слизистого слоя мочевого пузыря это обычно вирусное заболевание, но может быть и инфекционным. Начало заболевания внезапное и тяжелое.

Воспаление слизистого слоя мочевого пузыря это обычно вирусное заболевание, но может быть и инфекционным. Начало заболевания внезапное и тяжелое. Андролог Артур Богатырев из Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» пояснил о том, как правильно лечить цистит, чтобы не допустить осложнений.

«Острый цистит в основном наблюдается у женщин. Это связано с тем, что у них более короткая и широкая уретра, это облегчает проникновение инфекции. Еще существуют гинекологические причины, например, кольпит и бактериальный вагиноз, как предрасполагающие факторы», — заявил он.


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