 

Мнение: Население регионов мира и непокорные латиноамериканцы

23.04.2023, 20:55, Разное
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1. Демографический и экономический центр мира находится в Азии, тогда как роль Европы и США стремительно падает. В ближайшие десятилетия значение Запада продолжит умаляться. Вот инфографика с прогнозами роста населения макрорегионов мира до 2040 года на основе данных ООН (ссылка).
 
Как видите, эксперты ООН предрекают региону «Европа и Северная Америка» демографическую стагнацию, даже согласно их надеждам население там якобы не сильно уменьшится. В реальности наверняка уменьшится, просто ооновские демографы не захотели делать неприятно европейцам и американцам. Удержаться на текущем уровне численности Европа и США смогут только за счёт миграции, поскольку рождаемость в этих пресыщенных грехом регионах стремительно падает.

А вот Китаю (Восточной и Юго-Восточной Азии) ооновцы предсказывают снижение. Действительно, последствия коммунистической политики «одна семья – один ребёнок» там будут сказываться ещё долго. Однако общий размер населения Китая, Вьетнама и других стран этого региона настолько велик, что в ближайшие десятилетия Восточная Азия в любом случае продолжит играть ключевую роль в мировой экономике.

Значительный рост населения ожидается в Индии, Пакистане и Бангладеше (Центральная и Южная Азия), в исламском регионе (Северная Африка и Западная Азия) и в Латинской Америке. В Тропической Африке население за 30 лет может и вовсе практически удвоиться, так что каждый 5-й житель Земли в середине столетия может оказаться субсахарным африканцем.

2. Бразилия в очередной раз отказалась отправлять оружие на Украину, а бразильский президент Лула да Силва призвал США прекратить «стимулировать» конфликт. В США крайне недовольны тем, что Бразилия открыто встала на сторону России и Китая (ссылка):
 
«Бразилия по существу и в рамках риторики подошла к этому вопросу, предположив, что США и Европа почему-то не заинтересованы в мире или что мы разделяем ответственность за войну», — заявил Кирби [официальный представитель Пентагона] журналистам в Вашингтоне. «В данном случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не глядя на факты».

Полагаю, абсолютно все политики мира прекрасно знают, что Украинский кризис создали США, и что он до сих пор не перешёл в фазу затишься только потому, что США отказываются останавливаться. Хорошо, что об этом начали уже говорить вслух и страны, которые формально считаются «нейтральными».

3. Ещё одна страна перешла в расчётах с Россией на не связанные с США валюты (ссылка):

Россия и Боливия приступили к проведению расчетов между странами в национальных валютах – рублях и боливиано. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал российский посол в Боливии Михаил Леденев. <…>

«Это важно, так как финансовые транзакции теперь можно проводить напрямую, в национальных валютах. Это уже облегчает работу российских компаний на рынке», — подчеркнул Леденев.

Источник: Место для дискуссий


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