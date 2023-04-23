Как употребление клюквы и сока из нее может отразиться на женском здоровье

Клюквенный сок уже давно считается отличным средство профилактики инфекции мочевыводящих путей. Это подтвердило в том числе и новое исследование ученых, опубликованное ими недавно в Cochrane Reviews.

Средство профилактики

Проведенная экспертами работа показала, что клюквенный сок, как и продукты, его содержащие, снижают риск повторных симптомов ИМП у женщин более чем на четверть, у детей — в два раза, а у людей, предрасположенных к заболеванию после медицинского вмешательства — на 53%.

Чтобы выяснить, действительно ли клюква является профилактическим средством ИМП, эксперты внимательно проанализировали около 50 предыдущих исследований своих коллег. В этих исследованиях в разное время приняло участие 9000 человек.

ИМП: что за заболевание

ИМП — очень неприятное заболевание, которым страдает около трети женщин, многие пожилые люди, люди с заболеванием мочевого пузыря и т. д. В некоторых случаях ИМП, к сожалению, может давать серьезные осложнения.

Лечится ИМП довольно-таки просто – с помощью антибиотиков. Иногда для выздоровления пациенту бывает достаточно всего одной дозы такого лекарства. К сожалению, у многих людей после успешного излечения ИМП может возвращаться снова и снова.

Клюквенный сок для людей с такой проблемой действительно иногда становится неплохим средством профилактики. Тем более что продукт это натуральный, способствует сохранению здоровья, а вреда организму при условии отсутствия аллергии нанести не может.

В ходе своего исследования ученые выяснили, что у женщин клюква и ее сок в некоторых случаях снижает риск рецидива ИМП. То же самое касается детей, а также людей, предрасположенных к ИМП после медицинского вмешательства (к примеру, лучевой терапии при лечении мочевого пузыря).

Побочные эффекты и кому не помогает

Однако ученые также выяснили, что клюквенный сок, несмотря на то, что продукт это натуральный, способен вызывать и побочные эффекты. Чаще всего таковым являются боли в животе. Также ученые не смогли найти доказательств, что клюква может быть полезной при ИМП у беременных женщин, пожилых людей и людей с проблемами мочеиспускания.

Реальная польза продуктов из клюквы, по словам ученых, очевидна. У восприимчивых людей этот продукт действительно может предотвращать развитие ИМП. Однако, как считают эксперты, для того чтобы в точности доказать эффективность клюквы и понять, почему она помогает в профилактике недуга, нужны дополнительные исследования. В будущем ученые также планируют выяснить, для каких категорий с ИМП клюква может быть в особенности полезной.