 

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров

23.04.2023, 20:30, Разное
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В последнее время имя олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова у всех на слуху из-за его болезни. Фигурист едва не отправился на тот свет после перенесенной пневмонии, сепсиса, инсульта и ампутации. Из-за поднятой шумихи все позабыли об истинном предназначении Костомарова – его публичности и творчестве.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ В КИНО

Мало кто знает, но Роман Костомаров еще и киноактер. Он дебютировал в кино в 2008 году в сериале “Жаркий лед”. На одной съемочной площадке с ним также играли фигуристы Алексей Ягудин, Алексей Тихонов, Александр Абт, Повилас Ванагас и другие. В фильме актеры показали настоящие страсти, разгорающиеся на льду.

СМЕРТЬ НА ЭКРАНЕ

В 2010 году Роман Костомаров снялся в криминальной драме “Близкий враг” с Дмитрием Дюжевым, Андреем Паниным, Нелли Уваровой и другими. Именно в этом кино Костомаров сыграл собственную смерть. По сценарию, его застрелили в доме, и он лежал на полу. Многие связывают критическое положение Костомарова именно с этим, мол, накликал на себя беду.

НА ИЗМЕНЕ

Еще одним пунктом в фильмографии Романа Костомарова стала комедия “На измене” с Нонной Гришаевой, где фигурист сыграл детектива. Несмотря на низкий рейтинг картины, россияне с удовольствием посмотрели на любимого спортсмена в новом для него амплуа.

По сценарию, кандидат в депутаты Госдумы от города Великие Луки Петр Соломатин прибывает в Москву на работу, однако на заседание в парламент не спешит. Вместо этого он намерен уединиться со своей секретаршей Елизаветой Кошкиной в столичном отеле. История перерастает в скандал, и чтобы распутать все козни, в дело включается детектив.

“Вот из-за таких “простых”, ни к чему не обязывающих комедий я иногда хожу в кино. И да. В этом фильме Костомаров сыграл, пожалуй, свою лучшую роль”, – писали фанаты в отзывах.


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