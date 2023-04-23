Выявлены причины плохого сна ночью

Научные сотрудники Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании и Университете Луисвилла обнаружили факторы, которые связаны с плохим сном в ночное время.

Была проведена новая исследовательская работа, результаты которой, опубликованные в свежем издании журнала Sleep Health, продемонстрировали, что хроническое недосыпание может быть связано с загрязнением воздуха внешними шумами.

Специалисты проанализировали данные более 60 человек, за которыми велись наблюдения в течение двух недель. В результате в спальнях добровольцев с низкой эффективностью сна фиксировались более высокие уровни загрязнения воздуха.