 

Выявлены причины плохого сна ночью

23.04.2023, 20:15, Разное
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Научные сотрудники Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании и Университете Луисвилла обнаружили факторы, которые связаны с плохим сном в ночное время.

Была проведена новая исследовательская работа, результаты которой, опубликованные в свежем издании журнала Sleep Health, продемонстрировали, что хроническое недосыпание может быть связано с загрязнением воздуха внешними шумами.

Специалисты проанализировали данные более 60 человек, за которыми велись наблюдения в течение двух недель. В результате в спальнях добровольцев с низкой эффективностью сна фиксировались более высокие уровни загрязнения воздуха.


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