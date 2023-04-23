Рупор тоталитарной пропаганды: Про кино

Про кино отсмотренное за последний месяц.

1. Относительно вопросов про фильм "Вызов". Сам фильм пока не смотрел, никакого мнение на его счет пока нет, также как и каких-то предубеждений по поводу фильма. Как посмотрю, так напишу отзыв. В любом случае, каким-бы фильм не получился, он действительно уже вошел в историю, как первое кино снятое в космосе.

2. Досмотрел китайскую экранизацию "Задачи трех тел". Слегка затянуто конечно, но в целом – достаточно близко к первоисточнику и весьма интересно. Пожалуй лучшая научная фантастика за последний год, как минимум. Сильно сомневаюсь, что американская экранизация сможет переплюнуть китайскую. Также начал смотреть экранизацию второй книги – "Темный лес". Выполнена в виде CGI-анимации, стартует сразу же с "распиливания" корабля в Панамском канале. Тут уже все попроще и как-то хаотично, но основной сюжет все также интересен.

3. "Банши Инишерина" совсем не понравился. Достаточно пресный арт-хаус с аллюзиями на отношения Британии и Ирландии.С учетом уже имевшихся фильмов про голод в Ирландии и геноцид ирландцев британскими колонизаторами (что куда как лучше дает представление об исторических отношениях Ирландии и Британии), данное творение оставило впечатление претенциозной тягомотины, где автор на весь фильм растянул простенький тезис "Оставьте нас в покое".

4. "Джон Уик 4". Дорого, долго и бессмысленно. Бесконечные перестрелки и драки на фоне красивых декораций утомили уже ко 2-й половине фильма. Ну разве что сцена снятая сверху, как в компьютерной игре, снята затейливо. Но так особо и вспомнить нечего. Ну а Ривз конечно постарел.

5."65". Помнится был такой фильм с Уиллом Смитом, где он со своим сыном попадает на доисторическую Землю, где пытается выживать. Ну так вот это по сути прямой клон этого фильма, только актер другой и попадает он с ребенкой на Землю аккурат перед паданием метеорита убившего динозавров. Интересно, кому в голову пришла идея, что это хороший сюжет?

6. "Три мушкетера". Включил британскую экранизацию с негритенком Д'Артаньяном, поржал с тупости происходящего, выключил. Очень плохо.Фильмы помеченные печатью казенной толерастии сейчас смело можно отправлять в помойку.

7. "Холодное золото". Неплохой отечественный (!) фильм про отлов сотрудниками НКВД банды уголовников в Якутии во время Великой Отечественной Войны. Фильм частично построен на реальных событиях и за героями есть реальные прототипы – как за чекистами, так и за уголовниками. Действия происходят в небольших поселках и деревнях, где лютует банда из белогвардейских недобитков, китайских уголовников, зэков сбежавших из лагерей, а за ними по следу идут чекисты. В целом, смотрибельно, тем более, что сотрудники НКВД здесь показаны с положительной стороны, что для отечественного кино редкость.

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