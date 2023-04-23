Плата за жилье

Портрет депутата Хованской, посвятившей свою жизнь реформе ЖКХ и не замечающей «мелочей», что отвлекают от дела.

Ровно 20 лет она в Госдуме. Отвечает за ЖКХ. Это ее стихия (для населения, впрочем, стихийное бедствие). Одно время имела репутацию независимого депутата, состояла в «Яблоке», потом даже в незарегистрированной депутатской либерально-демократической группе вместе с Рыжковым и Ройзманом*, пробивала альтернативный Жилищный кодекс и, даже уже депутатствуя в мироновской «Справедливой России», умудрялась голосовать против «закона Димы Яковлева» (он же «закон подлецов»), пыталась отстоять право детей ГУЛАГа на жилье и не боялась выступать против откровенно идиотских инициатив властей.

Такой Галина Хованская была до 24 февраля 2022 года. А потом… Соглашалась со всем: с СВО, с репрессиями — молча, но последовательно. Наверное, полагает, что занимается важным делом, ради которого не стоит отвлекаться на несущественное.

«Новая» вспоминает политический путь депутата Галины Хованской.

От префектуры до Мосгордумы

Галина Хованская (девичья фамилия — Самойлова) родилась 23 августа 1943 года в Москве. Отец был преподавателем МГУ, погиб на фронте в 1945 году. «Папа всю жизнь искренне верил в коммунистическое будущее — во имя него и погиб за три недели до конца войны, имея бронь», — воспоминала Хованская. Ее мать также преподавала в МГУ, была комсомольским, партийным работником. Позже, «поняв всю фальшь и лицемерие этой системы, ушла в родной государственный университет им. Ломоносова. Старшим научным сотрудником в лаборатории до последнего дня так и проработала».

Сама Хованская училась на факультете электронных вычислительных машин Московского инженерно-физического института (МИФИ; ныне — Национальный исследовательский ядерный университет).

В 1966 году поступила на работу в Институт прикладной математики Академии наук СССР (сегодня — Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН). Проработала там 27 лет, занимаясь системным программированием.

В политику пришла, как и многие, на волне первых демократических выборов тогда еще в СССР.

В 1989 году участвовала в создании общества избирателей Фрунзенского района Москвы «Демократический выбор». В 1990 году впервые была избрана депутатом этого района, входила в состав жилищной комиссии. Затем вошла в избирательный блок «Демократическая Россия»: он состоял из кандидатов в народные депутаты РСФСР и депутатов Моссовета. Лидерами были легендарные Гавриил Попов, Николай Травкин, Юрий Афанасьев…

В начале 90-х районный депутат Хованская попадает на работу в префектуру Центрального административного округа столицы, где ей поручают курировать жилищную политику. Ее следующий шаг — Мосгордума, туда она избирается от «Демократического выбора», а в последующие годы (до 2001-го) — от «Яблока». Там она тоже занимается жилищно-коммунальной проблематикой — сферой, которая в итоге приносит ей известность. Хованская становится, по сути, единственным депутатом в стране, детально разбирающемся в ЖКХ.

Независимая Хованская

В 1995 году Хованская впервые пробует свои силы в Госдуме. Избирается по Центральному округу Москвы. Ее, в частности, выдвигают Союз собственников жилья и Московская жилищная ассоциация. Однако эти выборы Хованская проигрывает, получив менее 3% голосов (9-е место из 18).

Но не отчаивается. Ее энергии можно позавидовать. В 53 года она оканчивает вечернее отделение Академического правового университета при Институте государства и права РАН. В конце 90-х вступает в партию «Яблоко». И 7 декабря 2003 года избирается от «Яблока» по Ленинградскому одномандатному избирательному округу Москвы.

Впрочем, в Госдуме Хованская не вошла ни в одну из официально зарегистрированных фракций. Была членом незарегистрированной депутатской либерально-демократической группы, куда входили также Михаил Задорнов, Владимир Рыжков, Виктор Похмелкин, Евгений Ройзман и др. Тогда она считалась, да и была поистине независимым депутатом.

Жилищные проблемы пыталась решать с каким-то неподдельным человеческим участием, так редко свойственным депутатам.

В 2005–2006 годах «поправки Хованской» выглядели революционными и могли реально решить жилищные права малоимущих граждан, жильцов коммунальных квартир, собственников аварийных домов. Но, увы, альтернативный правительственному проект Жилищного кодекса авторства Хованской в Госдуме был забракован и даже не принят к рассмотрению.

В начале и середине нулевых независимый депутат Хованская голосовала против закона о монетизации льгот, против отмены выборов глав регионов (последние спешно были аннулированы после теракта в Беслане — тоже мне, предлог нашли) и выборов в Госдуму по одномандатным округам.

От Явлинского к Миронову

В «Яблоке» она вошла в состав центрального совета, с 2003 года стала одним из заместителей Григория Явлинского.

Но весной 2007 года «Яблоко» не прошло в Мособлдуму, и соответственно, не попала туда и Хованская, шедшая в первой тройке списка партии.

На носу — в декабре 2007-го — были новые парламентские выборы. Перспективы у «Яблока» при набирающем обороты чудотворном чуровском** ЦИКе были небольшие. И Хованская выбрала карьеру. Ушла из «Яблока» после 10 лет членства в нем. За несколько месяцев до выборов. Причин ухода она не объясняла, лишь заявляла журналистам, что если «Яблоко» не будет участвовать в думских выборах, то она войдет в список другой партии, хотя и не будет вступать в нее. Еще делилась счастьем: предложения поступили от всех игроков, кроме ЛДПР.

«Яблоко» от участия в выборах не отказалось. Но к бывшим единомышленникам Хованская не примкнула. Выяснилось, что она включена в московский региональный список партии «Справедливая Россия», возглавляемой Сергеем Мироновым.

Может быть, как раз тут, в этом периоде политической жизни, и стоит искать ответы на неприличные вопросы приличному человеку? Впрочем, логика поступков сформулирована давно, еще классиками: выбор между убеждениями и Делом дается всегда нелегко. Неправильный выбор, как мне кажется, и приводит — незаметно для самого выбирающего — к тому, что Дело становится сначала делом, затем превращается в карьеру, а затем — в Карьеру. Под подобные зигзаги судьбы даже подведено (впрочем, не Хованской) красивое обоснование: «Будем пытаться менять систему изнутри, это лучше, чем ничего не делать».

Во время парламентских выборов «Справедливой России» удалось преодолеть избирательный барьер и попасть в Госдуму пятого созыва: партия набрала 7,74%. Партия «Яблоко» преодолеть избирательный барьер не смогла. В новой Госдуме Хованская вошла в состав партийной фракции эсеров и стала членом комитета по строительству и земельным отношениям.

Не обходилось и без скандалов. В 2009 году, когда Хованская была включена в первую «двойку» избирательного списка «Справедливой России» на выборах в Мосгордуму и одновременно выдвинулась как кандидат-одномандатник, бывшие коллеги по «Яблоку» подали на нее иск в суд.

Обвиняли среди прочего в нарушении закона об интеллектуальной собственности и неоднократном использовании преимуществ служебного положения (на встречах с избирателями, отмечали «яблочники», Хованская давала гражданам думские телефоны, а на ее агитационных материалах стоял адрес электронной почты Госдумы). Суд снял Хованскую с выборов за допущенные нарушения избирательного законодательства. Но за два дня до выборов случилось редкое в истории российского ЦИКа чудо: Верховный суд восстановил Хованскую в качестве кандидата от «Справедливой России». Впрочем, не помогло. Эсеры не преодолели необходимый 7%-ный барьер. А в одномандатном округе Хованская уступила представителю «Единой России».

В 2011 году, после того как лидер эсеров Миронов был отозван из Совета Федерации и потерял пост спикера верхней палаты парламента, Хованская официально вступила в «Справедливую Россию». Журналистам на этот раз она объясняла свой выбор тем, что отставка Миронова усилила «Справедливую Россию», она стала «действительно оппозиционной организацией», в которой депутат «с удовольствием» будет состоять.

И Хованская в ней и состоит уже 12 лет. 12 лет стабильно проходит в Госдуму на каждых выборах, являясь бессменным председателем думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Поначалу у эсеров она сохраняла свою прежнюю независимость и не боялась голосовать против противоречащих принципам гуманизма, а зачастую и здравому смыслу законов. Так, в 2012 году наравне с еще состоявшим тогда в «Справедливой России» Дмитрием Гудковым (сегодня признан властями РФ иностранным агентом) проголосовала против «закона Димы Яковлева», запрещающего американцам усыновлять российских детей, — ответ Кремля на «Акт Магнитского». Впрочем, в 2012 году страна была еще несколько другой.

Хованская и дети репрессированных

Остатки своей независимой позиции Галина Хованская сохраняла до последнего. В январе 2021 года она инициировала поправки к правительственному законопроекту, который касался компенсации жилья родственникам жертв репрессий в советские годы. Двумя годами ранее Конституционный суд встал на сторону трех женщин, чьи родители были репрессированы в 30–40-е годы XX века. Суд указал на то, что родственники репрессированных долгие годы не могут получить жилье в том городе, откуда их семья была выслана, и вынуждены стоять в многолетних общих очередях из-за того, что распределение квартир подчинено региональным законам, в которых «дети ГУЛАГа» не выделяются в отдельную категорию. КС потребовал решить проблему и обеспечить пострадавших бесплатным жильем. Но правительство не спешило, наоборот — оно одобрило законопроект Минстроя, в котором полномочия распределять жилье оставляли по-прежнему регионам, а детям репрессированных предлагали ждать улучшения жилищных условий в порядке общей очереди.

Хованская же предложила механизм, позволяющий в течение года с момента подачи документов выплачивать жертвам репрессий компенсации на покупку жилья из федерального бюджета. Ее не поддержали.

Пожалуй, это был последний раз, когда она обрушивалась с критикой на правительство и Госдуму.

На заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов она говорила: «Мы будем бороться до конца! И мы выиграем! Это проблема, которая не решается. Людям теперь разрешают встать на учет и простоять там 25–30 лет. Получить это право, видимо, в могиле или у гробовой доски! Цена вопроса уменьшается каждый месяц. Видимо, на радость Минфина и на грусть тем, кто хоронит этих людей. Цена вопроса по сравнению с тем, какие средства мы направляем на другие цели, мягко говоря, не самые срочные, например, благоустройство дорог и территорий, там цифры, превышающие намного. Это позорное пятно надо просто закрыть, не получать пощечины от прессы, когда говорят, что Госдума вытерла ноги об КС. Я не хочу быть в числе тех, кто вытирает ноги о постановление КС! <…> Речь идет о людях, которым хорошо за 70. Вы что, не в курсе, сколько у нас люди стоят на общих основаниях в очереди на жилье?! 25–30 лет! У нас столько не живут! Это пахнет издевательством, чиновничьим беспределом! Тест на человечность вы не проходите!»

Очень точное последнее замечание…

Хованская и «Умное голосование»

На выборах депутатов Госдумы осенью 2021 года основными соперниками Хованской были поддержанная «Умным голосованием» (стратегия, выдвинутая командой Алексея Навального с целью снижения результатов «Единой России», Роскомнадзор внес?сайт «Умного голосования» в реестр запрещенных) самовыдвиженка Анастасия Брюханова и кандидат от «Яблока» Марина Литвинович. Во время предвыборной кампании Хованская активно поддерживалась властями Москвы, даже вошла в состав так называемого списка Собянина. В очном голосовании она проиграла Брюхановой (30 500 голосов против 324 05), однако смогла одержать победу благодаря спорному с точки зрения прозрачности дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). Команда Брюхановой не признала эти результаты и провела анализ доступных данных ДЭГ, которые выявили многочисленные вбросы электронных голосов за Хованскую и других провластных кандидатов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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