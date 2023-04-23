 

Кардиолог Анна Панова объяснила, что боль в ногах может указывать на болезни сердца

23.04.2023, 19:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анна Панова, кардиолог, которая в недавнем интервью МедикФоруму пояснила о причинах боли в ногах и одной ноге. Иногда речь идет о застойной сердечной недостаточности.

Ноги отекают, когда кровь плохо циркулирует из-за слабого сердца. Повышенное давление оказывается на кровеносные сосуды и ткани ног, вызывая боль. Венозная тромбоэмболия. Образование тромба в ноге связано с заболеванием коронарных артерий. Боль носит судорожный характер и начинается в икрах. В стопе, лодыжке и под коленом может возникать сильная, пульсирующая боль.

Заболевание периферических артерий также известно как PAD. Сужение кровеносных сосудов и образование в них атеросклеротических бляшек – основные причины его возникновения. Это приводит к нарушению кровообращения в ногах. В результате их ткани страдают от недостатка кислорода.

Заболевание периферических артерий часто является признаком ишемической болезни сердца. Оба заболевания вызваны атеросклерозом. “Люди с АСД подвержены повышенному риску инфарктов и инсультов”, – говорит кардиолог Панова.

Следует насторожиться, если боль в ногах является нормой, а не исключением. Также важно обратить внимание, если боль усиливается при любой физической нагрузке, какой бы незначительной она ни была. “Если вы испытываете боль и в груди, и в ногах, это может свидетельствовать о недостаточном притоке крови к сердцу. Это может увеличить риск сердечного приступа.MedikForum.ru ранее писал о том, чем отличается головная боль от мигрени”, – говорится в заявлении медика.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03.22 / В центре Москвы сосредоточились на северной кухне южной страны

27.04.22 / Можем повторить!

04.11.21 / Вопрос нехватки мигрантов будут решать привлечением школьников

22.04.21 / О том, как на Шпицбергене нашли разбитый НЛО с «советскими символами»

01.01.23 / Контакт с духами, гадания и розыгрыши: четыре развлечения в новогодние каникулы

26.09.22 / Совет по правам человека призвал к радикальному сокращению прав человека

25.12.22 / Дуэйн Джонсон позволил дочерям сделать ему праздничный макияж: что из этого вышло

01.10.22 / К премьере фильма «Лучшие в аду»: политолог Елисеева объяснила, почему РФ нужно честное военное кино

13.07.22 / Когда в жизни ничего не получится – Личное мнение

17.02.21 / Политика: «Лубянке нужен герой, который всех объединит»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика