Кардиолог Анна Панова объяснила, что боль в ногах может указывать на болезни сердца

Анна Панова, кардиолог, которая в недавнем интервью МедикФоруму пояснила о причинах боли в ногах и одной ноге. Иногда речь идет о застойной сердечной недостаточности.

Ноги отекают, когда кровь плохо циркулирует из-за слабого сердца. Повышенное давление оказывается на кровеносные сосуды и ткани ног, вызывая боль. Венозная тромбоэмболия. Образование тромба в ноге связано с заболеванием коронарных артерий. Боль носит судорожный характер и начинается в икрах. В стопе, лодыжке и под коленом может возникать сильная, пульсирующая боль.

Заболевание периферических артерий также известно как PAD. Сужение кровеносных сосудов и образование в них атеросклеротических бляшек – основные причины его возникновения. Это приводит к нарушению кровообращения в ногах. В результате их ткани страдают от недостатка кислорода.

Заболевание периферических артерий часто является признаком ишемической болезни сердца. Оба заболевания вызваны атеросклерозом. “Люди с АСД подвержены повышенному риску инфарктов и инсультов”, – говорит кардиолог Панова.

Следует насторожиться, если боль в ногах является нормой, а не исключением. Также важно обратить внимание, если боль усиливается при любой физической нагрузке, какой бы незначительной она ни была. “Если вы испытываете боль и в груди, и в ногах, это может свидетельствовать о недостаточном притоке крови к сердцу. Это может увеличить риск сердечного приступа.MedikForum.ru ранее писал о том, чем отличается головная боль от мигрени”, – говорится в заявлении медика.