Ежедневный уход за кожей полезен для нашего психического здоровья. Это островок релакса

Возможность побаловать себя самыми простыми спа-процедурами, такими как нанесение маски для кожи, скраба для тела или увлажняющего крема, оказывает серьезное влияние на ваше эмоциональное благополучие. Соблюдение уходового режима может принести пользу здоровью самого большого органа вашего тела, а также ежедневно дарить несколько приятных минут.

Процедуры ухода за кожей придают структурированность вашим будням

Структурированный день со здоровыми привычками, которым вы регулярно следуете, важен для тела и разума. Эти процедуры включают в себя здоровое питание, физические упражнения, ведение дневника и уход за кожей. В исследовании, опубликованном в 2022 году, ученые обнаружили, что люди, у которых меньше последовательных действий в течение активной части дня, чаще страдают от большого депрессивного и биполярного расстройств, проблем с настроением, одиночества и несчастья.

От уходовых процедур к личной эффективности

Эти привычки приятны и действуют как определенный бонус, ежедневная награда в вашей жизни. Уход за кожей обеспечивает “якорь” в начале и по окончании дня и создает стабильность в вашей жизни. И, планомерно используя подходящие средства, вы понимаете, что достигаете успеха. Важно выполнять их день за днем, иначе один день начнет сливаться с другим.

Сосредоточьтесь на том, чтобы сделать что-то приятное для себя

Возможно, вы обнаруживали, что в определенное время дня возникают навязчивые, тревожные мысли. Но вы можете избавиться от негативных привычек за счет уходовых процедур, заботясь о себе. Те, кто испытывает тревогу и депрессию, часто сообщают, что их состояние ухудшается от 30 минут до часа перед сном. То есть, когда появляется свободное время, у людей увеличивается беспокойство. Но, когда вы заняты чем-то, например умыванием, тонизированием и увлажнением лица, вы выходите из состояния тревожности. Вместо этого вы сосредотачиваетесь на том, что делаете. Это касается любой деятельности, которая занимает вас (например, новый проект, приготовление ужина или выгуливание собаки).

Процедуры заботы о своей коже также дают возможность для развития внимательности. Внимательность — это когда вы сосредотачиваетесь на ощущениях, которые вы испытываете в настоящий момент (например, успокаивающее ощущение теплой воды), не вынося суждений. В исследованиях было доказано, что эта практика смягчает депрессию и тревогу, останавливая беспокойство. Занимаясь этим в течение нескольких минут, вы можете помочь своему мозгу избавиться от негативных моделей мышления.

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Регулярный уход за кожей повышает настроение

Создайте подборку процедур, которая приносит удовольствие и включает в себя продукты, которые вам нравятся. Например, не стоит недооценивать воздействие нежного массажа теплой мочалкой для очищения, а затем дополнительного времени, чтобы разгладить шелковистое увлажняющее средство на лице или нанести маску.

Многие люди начали экспериментировать с домашними процедурами для лица, такими как маски и пилинги, во время пандемии и переключились на другие домашние процедуры по уходу за собой. Косметологи и психологи рекомендуют использовать маску или нежный пилинг, если вы хотите более концентрированного ухода за кожей. Как правило, маски действуют мягче и могут временно подтянуть кожу, чтобы придать вам молодой и свежий вид, в то время как домашние пилинги могут освежить вашу кожу и помочь выровнять пигментацию и уменьшить прыщи.

Предвкушение удовольствия от домашних процедур

Любые домашние процедуры по уходу за лицом успокаивают и дарят невероятный комфорт. Но вы также можете получить положительные эмоции даже от простого планирования. Предвкушение счастливых событий высвобождает в мозгу нейротрансмиттеры хорошего самочувствия. Исследования показали, что ожидание положительного события активирует определенную область префронтальной коры, связанную с чувством благополучия, позволяя вам чувствовать себя более комфортно.

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Это одна из причин, почему ванны так успокаивают. Во-первых, вы ожидаете, что почувствуете себя расслабленным, опускаясь в воду, а во-вторых, теплая вода естественным образом расслабляет мышцы. Физическая релаксация посылает вашему мозгу сигнал о том, что пришло время успокоиться и расслабиться, уменьшая стрессовую реакцию «бей или беги».

Чтобы превратить ванну в настоящую спа-процедуру, которая в то же время улучшит здоровье вашей кожи, добавьте в воду овсянку и полежите в ней 10 минут. Кроме того, купите пакетики с коллоидной овсянкой, которая очень полезна, обновляет и питает сухую или раздраженную кожу. И в самый сложный день, вспоминая, что вечером вас ждет такая процедура, вы невольно расслабитесь.

Уход за кожей дает возможность почувствовать себя ближе к своим родным

Исследование, опубликованное в 2022 году, обнаружило связь между временем, проведенным с близкими людьми, и более высоким уровнем счастья. Почему бы не побаловать свою кожу спа-процедурами дома? Выделение значимого времени может укрепить ваше чувство личного удовлетворения и семейные узы. Вам требуется час, чтобы посидеть с маской? Отлично, договоритесь с мужем, что этот час вы совершенно свободны и можете сделать ему массаж или вместе выпить чай.

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Одним из ключевых шагов в этом процессе является то, что вы можете параллельно ухаживать за собой и проводить время со своими детьми-подростками. Время, которое вы уделяете заботе о себе вместе со своими детьми, намного эффективнее для достижения конечной цели – баланса физического и психического благополучия.

Вы можете сделать это забавным опытом для всех членов семьи. Нет необходимости покупать кучу новых продуктов для ухода. Вместо этого сосредоточьтесь на тех, которые уже есть у вас дома и которые вам нравятся. Или вы можете поискать себя дома несколько полезных для кожи ингредиентов для самодельной маски, например кокосовое масло, пюре из авокадо. Домашнее спа не требует много свободного времени или финансовых затрат.

Уход за кожей — это мощный сигнал о благополучии

Сейчас вокруг так много стрессов, и дома хочется немного отвлечься. Может показаться заманчивым посмотреть телевизор до поздней ночи, а затем лечь в постель, даже не ополоснув лицо водой, ведь вы слишком устали. Но что, если вместо этого вы сосредоточитесь на том, чтобы позаботиться о себе. Потратив пять дополнительных минут на уход за кожей, вы посылаете сообщение: «Я того стою». Это сродни привилегии, которую вы можете получить, нанеся утром слой туши для ресниц, румяна на щеки и тонирующий увлажняющий крем, который заставит вашу кожу сиять.

Один из наиболее эффективных шагов — найти увлажняющий крем, который вам действительно нравится. Определите для себя, что именно вам в нем нравится. Приятные ощущения при нанесении на кожу? Приятный запах? Приятно ли чувствует себя ваша кожа после этого? Увлажнение служит для улучшения общего внешнего вида, а также для восстановления и поддержания функций кожи как барьера для окружающей среды. Это также помогает улучшить кровообращение в коже, а следовательно, общее самочувствие.

Почему забота о себе так важна сейчас

Существует множество способов позаботиться о себе. Но зачастую нехватка времени или ограниченность в финансах заставляет думать, что это подождет. На самом деле даже 5-10 минут в день, проведенных в ванной с простейшими уходовыми средствами, значит очень много. А как вы считаете, полезен ли уход за собой для психологического здоровья?