Что такое коллагеновая вода и полезна ли она для вашей кожи

Коллагеновый порошок можно купить в любом интернет-магазине. Задумались, что с ним делать? Просто смешайте эту добавку с водой, и у вас есть коллагеновая вода. Чаще всего ее употребляют в качестве напитка, ведь коллаген – это важный белок, обладающий рядом уникальных свойств. Но нужно учитывать, что употребление коллагеновых добавок не дает моментального эффекта, поэтому некоторые женщины используют коллагеновую воду как средство для непосредственного ухода за кожей.

Коллаген для молодости вашей кожи

Активная реклама добавок приводит к тому, что женщины, которые мечтают сохранить и приумножить свою красоту, принимают их на постоянной основе. Еще недавно самым популярным вариантом был коллаген в капсулах. Но сегодня пальму первенства забирает порошок. И это действительно очень удобно. Его можно добавить в чай, кофе, первые блюда или просто в стакан воды. Сторонники тренда утверждают, что напиток способствует здоровью волос, кожи, суставов и костей.

Коллаген в основном известен своими полезными свойствами для кожи, поэтому это модное слово в индустрии красоты. Согласно обзору, опубликованному в январе 2022 года, именно этот белок придает коже ее структуру. Но он также играет ключевую роль в вопросе здоровья суставов и костей.

Организм естественным образом вырабатывает коллаген, и важность его хорошо известна. При этом доказательств эффективности коллагеновых добавок не так много. Причина простая. Мы пьем капсулы или коллагеновую воду для того, чтобы улучшить состояние кожи и волос. Но организм не может усвоить белок целиком. Он расщепляет его до аминокислот, а потом тратит на образование нового белка. И нет никакой гарантии, что он пойдет на улучшение упругости кожи. Именно поэтому коллагеновую воду начали использовать для наружного применения.

Что такое коллагеновая вода

Название «коллагеновая вода» кратко описывает два ее основных ингредиента — коллаген и воду. Несмотря на простой состав, коллагеновая вода обычно является богатым источником белка. Зачастую водные растворы содержат до 10 граммов белка на литр, что делает их подходящим напитком после тренировки для подпитки мышц.

Одна из многих или уникальная в своем роде?

Сегодня все больше людей обращают внимание на коллагеновые добавки, воспринимая их как источник молодости. Хотя нет быстрого решения последствий старения, в число которых входит появление морщин, потеря мышечной массы и физиологические изменения суставов и костей, прием коллагена действительно может помочь. Он наиболее эффективен для устранения признаков старения кожи и уменьшения симптомов, связанных с остеоартритом. Прием коллагена помогает разглаживать морщины, повышает эластичность кожи и облегчать подвижность суставов. Прием коллагена в виде коллагеновой воды, жидкого коллагена, имеет дополнительное преимущество, заключающееся в сохранении в организме естественного уровня гидратации.

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Приносит ли коллагеновая вода пользу для кожи при местном применении

Популярность коллагена можно объяснить его сходством с увлажняющими средствами. Тем не менее существует очень мало исследований, подтверждающих эти утверждения, и большинство дерматологов скептически относятся к местному коллагену. Однако существующие исследования звучат многообещающе.

Пероральные добавки коллагена повышают эластичность кожи, увлажнение и плотность коллагена в дермальных слоях. Уровень коллагена в коже со временем естественным образом снижается, что способствует появлению морщин. Поскольку коллаген способствует эластичности кожи, естественная потеря коллагена с возрастом может привести к дряблости кожи. Исследователи также обнаружили, что использование коллагеновой воды для умывания значительно повышает увлажненность и эластичность кожи.

Потенциальная польза коллагена для здоровья связана не только с красотой. Остеоартрит является наиболее распространенной формой артрита и обычно поражает суставы и кости рук, бедра и колени. Было показано, что добавки коллагена облегчают течение остеоартрита за счет значительного улучшения симптомов. Исходя из этого, можно сказать, что коллагеновый порошок можно использовать как для приготовления напитка, так и средства для ухода за кожей.

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Риски для здоровья от коллагеновой воды

Коллагеновая вода — это БАД, поэтому эксперты советуют относиться к ней так же, как и к другим добавкам. Поговорите со своим лечащим врачом до того, как начнете принимать ее для лечения. Другое дело – это использования коллагеновой воды для умывания и вместо мицеллярной воды. Она подходит практически для любого типа кожи.

Существует очень мало известных рисков во время приема коллагеновых добавок. Но все равно рекомендуется покупать порошок только у известных производителей, которые проводят сторонние испытания для обеспечения максимальной безопасности и качества. Если вы приобретаете готовую коллагеновую воду, то помните, что она может содержать и другие ингредиенты, такие как сахар и искусственные подсластители. Это значит, что такая добавка имеет определенную питательную ценность, а также не может быть использована в качестве ухода за кожей или волосами.

Как смешать порошок коллагена с водой

Если вы хотите попробовать воду с коллагеном, вы можете приготовить ее самостоятельно дома. Коллагеновую воду можно легко приготовить дома, просто смешав мерную ложку вашего любимого порошка коллагена со стаканом воды. Коллагеновые порошки также можно смешивать с другими напитками, такими как кофе, чай, сок и смузи.

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Чтобы смешать порошок коллагена с водой и другими жидкостями, следуйте инструкциям на упаковке для соответствующего соотношения порошка и жидкости. Большинство из них поставляются со специальной мерной ложкой, чтобы упростить процесс приготовления.

Стоит ли всем использовать коллагеновую воду

До сих пор неизвестно, будет ли коллаген концентрироваться в коже, когда мы его потребляем в виде капсул или раствора. Некоторые предварительные результаты исследований являются многообещающими, хотя эти исследования, как правило, небольшие и краткосрочные. То есть в этом направлении ученым еще предстоит поработать.

В целом текущие исследования по использованию коллагена для улучшения здоровья кожи и уменьшения эффектов старения все еще являются предварительными. Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, кому эта добавка может быть полезна и какие типы коллагена будут наиболее эффективными. В то же время исследования, как правило, не выявили побочных эффектов.

Заключение

Тем не менее, поскольку коллагеновая вода — это просто белковые пептиды и вода, теоретически ее можно использовать для удовлетворения ваших потребностей в жидкости и белке. Если вы не хотите принимать какие-либо добавки, то можно попробовать использовать коллагеновую воду для ухода за кожей лица, для умывания или в качестве особой сыворотки, увлажняющей и защищающей. И опять-таки, нет специальных исследований, которые говорили бы, что кожа может использовать белок при наружном нанесении. Если вы заинтересованы в том, чтобы попробовать коллагеновую воду, сначала поговорите со своим лечащим врачом или косметологом, чтобы убедиться, не нанесет ли это вреда. И дело не в том, что коллаген может быть опасен. Но при реальных проблемах с суставами или кожных заболеваниях, попытка исправить ситуацию при помощи добавок и игнорирование реального лечения точно не будут полезны.