В Латвии 9 мая запустят дроны, которые будут выявлять радостные лица

Государственная полиция безопасности Латвии сообщила, что будет неукоснительно следить за соблюдением запрета на празднование Дня Победы. Чтобы никто из нарушителей не ушёл от справедливого возмездия, применят современные технологии – беспилотные аппараты с камерами высокого разрешения и машинный анализ видеопотока.

БПЛА запустят в крупных городах, причём основной их парк будет летать в Даугавпилсе. Их задача – заглядывать в окна и пролетать над общественными пространствами и автоматически выявлять факты застолья, торжеств или просто людей с радостными лицами. Согласно новому закону, 9 мая такое поведение трактуется как тяжкое преступление против государственного строя и надругательство над исторической памятью.

Несмотря на беспрецедентный контроль, полицейские опасаются, что далеко не всех празднующих удастся выявить. Поэтому людей просят помогать государству в выявлении преступников и обязательно сообщать о случаях празднования или попытках поздравлений. Исключения могут быть сделаны для тех, кто 9 мая празднует свой день рождения, но на практике их делать не будут – закон, подчёркивают в Риге, один для всех.

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