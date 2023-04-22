 

В Латвии 9 мая запустят дроны, которые будут выявлять радостные лица

22.04.2023, 16:53, Разное
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Государственная полиция безопасности Латвии сообщила, что будет неукоснительно следить за соблюдением запрета на празднование Дня Победы. Чтобы никто из нарушителей не ушёл от справедливого возмездия, применят современные технологии – беспилотные аппараты с камерами высокого разрешения и машинный анализ видеопотока.

БПЛА запустят в крупных городах, причём основной их парк будет летать в Даугавпилсе. Их задача – заглядывать в окна и пролетать над общественными пространствами и автоматически выявлять факты застолья, торжеств или просто людей с радостными лицами. Согласно новому закону, 9 мая такое поведение трактуется как тяжкое преступление против государственного строя и надругательство над исторической памятью.

Несмотря на беспрецедентный контроль, полицейские опасаются, что далеко не всех празднующих удастся выявить. Поэтому людей просят помогать государству в выявлении преступников и обязательно сообщать о случаях празднования или попытках поздравлений. Исключения могут быть сделаны для тех, кто 9 мая празднует свой день рождения, но на практике их делать не будут – закон, подчёркивают в Риге, один для всех.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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