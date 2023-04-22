 

Какой фантастический фильм посмотреть вечером?

22.04.2023, 16:25, Разное
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“Дюна” (2021)

Этот фильм – экранизация знаменитого романа Фрэнка Герберта. Режиссер Дени Вильнев создал потрясающую картину, которая переносит зрителя на пустынную планету Арракис, где происходят невероятные события. В главных ролях – Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и другие звезды кино.

“Матрица 4” (2021)

Этот фильм – продолжение знаменитой трилогии о том, что наш мир – всего лишь компьютерная программа. В новой части главные герои возвращаются, чтобы сражаться с армией агентов. В главных ролях – Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Лоренс Фишберн.

“Нечто” (1982)

Этот фильм – классика жанра ужасов и научной фантастики. Группа ученых в Антарктиде обнаруживает некий объект, который оказывается инопланетным организмом, способным принимать любую форму. Фильм наполнен напряжением, устрашающими сценами и неожиданными поворотами сюжета.

“Интерстеллар” (2014)

Этот фильм – шедевр режиссера Кристофера Нолана. Он рассказывает о группе ученых, которые отправляются на космическую миссию, чтобы найти новое место для жизни. Фильм впечатляет своими визуальными эффектами, умным сюжетом и прекрасными актерскими работами.

“Дюна” (1984)

Этот фильм – первая экранизация знаменитого романа Фрэнка Герберта. Режиссер Дэвид Линч перенес зрителя на пустынную планету Арракис, где происходят невероятные события. В главных ролях – Кайл МакЛахлан, Стинг, Фрэнсиска Аннис и другие звезды.


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