 

Доктор Гуреева рассказывает о 8 признаках диабета

22.04.2023, 15:55, Разное
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Врач-эндокринолог рассказывает о симптомах диабета и о том, что можно сделать для его “улучшения”.

Резистентность к инсулину является причиной диабета 2 типа. Инсулин помогает перемещать глюкозу (сахар) из кровотока в такие органы, как мышцы, мозг, сердце и печень, где она необходима для получения энергии .Организм может стать устойчивым к инсулину, и повышение уровня глюкозы в крови “застревает” в системе. Когда уровень глюкозы в крови повышается и органы испытывают дефицит глюкозы, есть определенные признаки, на которые вы должны обратить внимание.

Чувство сильной жажды может быть признаком высокого уровня сахара в крови. Частое посещение туалета, особенно если это происходит ночью, может быть признаком. Высокий уровень сахара в крови может вызвать у человека чувство “усталости, вялости”, а также “генитальный зуд или молочницу”. “Помутнение зрения” – еще один симптом повышенного уровня глюкозы в крови. Неконтролируемый диабет может также вызывать у диабетиков чувство голода, замедленное заживление ран или потерю веса.

Существует восемь признаков наличия глюкозы в крови. Люди испытывают сильную жажду, чаще ходят в туалет – просыпаются по ночам. Больные чувствуют усталость/слабость, теряют вес, а раны заживают дольше. Затуманенное зрение, повышение чувства голода – тоже важные симптомы.

Уровень глюкозы в крови повышается при употреблении некоторых продуктов с высоким содержанием углеводов. Расщепление (переваривание, усвоение) происходит очень быстро, когда углеводы переработаны и сильно пюрированы.


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