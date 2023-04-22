Процесс игры на музыкальном инструменте, как и просто прослушивание музыки, способен сохранить когнитивные функции при старении

Когда человек стареет, у него неизбежно начинают снижаться когнитивные функции. Но можем ли мы добиться того, чтобы наш мозг начал “откладывать” этот процесс?

Таким вопросом задались ученые из Женевского университета. Проведя исследование, эксперты выяснили, что замедлить снижение когнитивных функций у здоровых пожилых людей может игра на музыкальных инструментах, а также прослушивание музыки.

Исследование, проведенное учеными

Вывод о благотворном влиянии музыки на пожилых людей ученые сделали после того, как проанализировали результаты наблюдений за 130 пенсионерами. Ранее эти люди никогда не занимались музыкой. Приняв участие в эксперименте, пенсионеры записались на шестимесячные курсы обучения игре на фортепиано.

Для своего исследования ученые специально набрали людей, которые никогда ранее не занимались музыкой. Для экспертов было важно, чтобы мозг добровольцев еще никогда не проявлял пластичности, связанной с обучением игре на музыкальных инструментах.

Особенности мозга человека

Наш мозг, как известно, — инструмент очень гибкий. На протяжении жизни человека он постоянно перестраивается, в зависимости от опыта, окружающей обстановки и т. д. Однако, к сожалению, с возрастом эта пластичность начинает постепенно снижаться. Мозг теряет серое вещество вместе с расположенными в нем нейронами. Это и становится причиной того, что у человека наблюдается когнитивный спад. Больше всего при старении, по мнению ученых, страдает кратковременная память.

Результаты исследования

Проведенная учеными работа показала, что занятия музыкой, а также ее активное прослушивание могут значительно замедлить ухудшение кратковременной памяти. Такие занятия тренируют мозг и делают его более пластичным.

Также ученым удалось выяснить, что музыка способствует увеличению в мозгу у человека объема серого вещества. Конечно, по словам экспертов, занятие музыкой и ее прослушивание не омолаживают мозг. Но при этом эксперимент показал, что музыка способна замедлять его старение, в особенности в некоторых областях.