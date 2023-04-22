КПРФ отметит Рождество Ленина по старому стилю

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов призвал сторонников, которые пришли к

мавзолею Ленина отметить День рождения вождя мирового пролетариата, расходиться

по домам. По его словам, в этом роду Рождество Ленина будет отмечаться по

старому стилю – 4 мая.

Перенос праздника

позволит вписать его в декаду майских праздников, которые продлятся с 1 по 9

мая, пояснил Зюганов. В настоящее время трудовое законодательство РФ устроено

таким образом, что после празднования Дня труда 1 мая россиянам приходится

ненадолго выйти на работу, чтобы потом продолжить отмечать День Победы.

Рождество Ильича помогло бы заполнить этот пробел и сделать все девять дней в

начале мая выходными. По данным соцопросов, более 72% работающих россиян хотели

бы отдыхать в этот период без перерыва.

«Мы – страна православная,

и Рождество Христово отмечаем по старому стилю, а вот День рождения Ленина –

почему-то по новому, – говорит Геннадий Зюганов. – Эту нелогичность следовало бы

исправить. Теперь все наши праздники будут отмечаться по грегорианскому

календарю. Благодаря этому наши труженики получат целых 10 дней отдохновения в

начале майской страды, а депутаты смогут в этот период слетать на Бали, не

опасаясь, что их посреди отдыха вызовут в Москву принимать срочный закон».

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