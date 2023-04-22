 

КПРФ отметит Рождество Ленина по старому стилю

22.04.2023, 15:13, Разное
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Председатель КПРФ Геннадий Зюганов призвал сторонников, которые пришли к
мавзолею Ленина отметить День рождения вождя мирового пролетариата, расходиться
по домам. По его словам, в этом роду Рождество Ленина будет отмечаться по
старому стилю – 4 мая.

Перенос праздника
позволит вписать его в декаду майских праздников, которые продлятся с 1 по 9
мая, пояснил Зюганов. В настоящее время трудовое законодательство РФ устроено
таким образом, что после празднования Дня труда 1 мая россиянам приходится
ненадолго выйти на работу, чтобы потом продолжить отмечать День Победы.
Рождество Ильича помогло бы заполнить этот пробел и сделать все девять дней в
начале мая выходными. По данным соцопросов, более 72% работающих россиян хотели
бы отдыхать в этот период без перерыва.

«Мы – страна православная,
и Рождество Христово отмечаем по старому стилю, а вот День рождения Ленина –
почему-то по новому, – говорит Геннадий Зюганов. – Эту нелогичность следовало бы
исправить. Теперь все наши праздники будут отмечаться по грегорианскому
календарю. Благодаря этому наши труженики получат целых 10 дней отдохновения в
начале майской страды, а депутаты смогут в этот период слетать на Бали, не
опасаясь, что их посреди отдыха вызовут в Москву принимать срочный закон».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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