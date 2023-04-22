Терапевт Андреева выделила 3 повседневных привычки, которых серьезно вредят здоровью

Врачи обсудили повседневные привычки, которые могут нанести вред здоровью.

“Когда вы едите без аппетита, вы перегружаете свою печень”, – говорит Ирина Андреева эксклюзивно для МедикФорума. Она советует есть только тогда, когда человек голоден. В противном случае переедание может “расстроить кишечник” и замедлить обмен веществ. Также важно установить строгий лимит приема пищи, а именно 7:30 вечера.

Если человек ляжет спать пораньше и перестанете есть после 19.00, пищеварение сможет переработать все, что съелось в течение дня.

Отказ от еды поздно вечером может способствовать “оптимальной детоксикации печени”.Многозадачность – еще одна безобидная привычка, которую вы могли приобрести со временем.

Доктор предупреждает, что многозадачность может увеличить количество кортизола в организме. Это делает человека более восприимчивым к заболеваниям, связанным с образом жизни, аутоиммунным расстройствам и другим проблемам со здоровьем.

Выполнение только одного дела в данный момент повышает эффективность и снижает стресс. Кроме того, к концу дня вы будете чувствовать себя более счастливым и спокойным.

Чрезмерные физические нагрузки – еще одна вредная привычка.П еренапряжение может привести к “кровотечениям, затрудненному дыханию, кашлю, лихорадке, сильной жажде и даже рвоте”. Доктор сказал, что умеренность – это ключ к здоровой жизни. Он также добавил, что важно заниматься физическими упражнениями.