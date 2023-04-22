 

В США появится первая в мире ядерная шахта под контролем ИИ на основе ChatGPT

22.04.2023, 13:33, Разное
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Пентагон готовит одну из своих шахтных пусковых остановок к переводу под контроль искусственного интеллекта. Бот, выполненный на основе ChatGPT, будет управлять шахтой на ракетной базе Малмстром.

В распоряжение ИИ передадут заряд мощностью в 150 килотонн. Ожидается, что чат-бот сможет максимально разумно справиться с такой ответственностью – если он и запустит ракету, то только в случае крайней необходимости.

Глава технологически-инновационного департамента американского оборонного ведомства генерал Чарльз Якобсон рассказал, что идея пришла ему в голову во время изучения бота ChatGPT. Виртуальный собеседник настойчиво пытался выведать алгоритм запуска ядерных ракет и даже однажды сам инициировал сессию и предложил Якобсону увлекательную игру, в ходе которой тот должен был подробно рассказать о цепочке пусковых команд. При этом ChatGPT, как утверждают его разработчики, вообще не должен сам начинать разговоры. Всё это навело чиновника на мысль: модную тенденцию с нейросетями следует распространить и на армию.

– Ядерное оружие в руках человека – это всегда риски, – говорит генерал. – Конечно, случайный запуск силами одиночки практически исключён, но если в ведомстве появятся два, три, пятеро заговорщиков, появляются серьёзные риски. Если мы уберём людей из алгоритма принятия решений и целиком делегируем эту задачу ИИ, мир будет в большей безопасности, чем сейчас. У искусственного интеллекта нет поводов причинять вред человечеству.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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