Итальянский боб или бикси: самые модные стрижки, одну из которых стоит сделать этой весной

Теплые солнечные дни, приятный ветерок и избавление от груза теплой зимней одежды дарят необъяснимое ощущение свободы и легкости. Именно поэтому весной женщинам хочется обновления во всем: от гардероба и макияжа до чего-то более рискованного, как, например, новый цвет волос или прическа. Конечно, новая стрижка – это самый простой способ быстро сменить имидж и почувствовать обновление. Но по-настоящему освежить внешний вид поможет только прическа, которая не просто нравится, а еще и отвечает современным трендам. Вот несколько самых модных стрижек весны и лета 2023 года.

Многослойность на пике моды

Независимо от того, хотите ли вы радикально укоротить свои волосы или лишь освежить устраивающую вас длину, одна тенденция подходит абсолютно для всех модных стрижек этого сезона, и это многослойность. Нет ничего плохого в желании обновить прическу, не отрезая все, что отращивалось, холилось и лелеялось долгие годы. Вместо этого просто сделайте локоны многоуровневыми. Слои придают вашим волосам плотность, объем и текстуру и могут сделать ваш образ более завершенным, чем волосы, подстриженные на одну длину. Кроме того, слои прекрасно сочетаются со многими стилями челки.

Боб-джоб

Смешное название эта стрижка получила не только из-за того, что она олицетворяет стиль современных деловых женщин (job в переводе с английского – “работа”), но еще и потому, что это простая стрижка длиной до края челюсти: сочетание слов “боб” и jaw – по-английски “челюсть” – и породило слово “джоб”. В русском языке стрижка могла бы называться “чоб”.

Если вас заинтересовала эта стрижка, то хорошей новостью является еще и то, что боб-джоб – отличный вариант каре для обладательниц волос с тонкой текстурой. Эта стрижка может придать любым локонам очень стильный вид. Когда форма настолько стильна, больше ничего не нужно. Волнистые или прямые, с челкой или без – боб-джоб будет хорошо смотреться с любыми волосами.

Французский боб – классика вне времени

Если вам не хочется выбирать прическу среди множества новомодных стрижек, вы всегда можете выбрать что-то совершенно классическое, например французский боб. Этот тип каре непринужденный, легкий и никогда не выходит из моды. Тем не менее хотя эта стрижка вечна, она особенно актуальна в наши дни на фоне возрождения моды на классические короткие прически. Французский боб мягко заканчивается где-то между подбородком и скулами и обычно сопровождается полной челкой. Нет ничего сильнее говорящего о романтическом настроении и мечтах о солнечном весеннем парижском деньке, чем такая прическа.

Итальянский боб

Эта стрижка проигрывает в популярности своему французскому варианту, но это не значит, что итальянский боб менее красив или менее предпочтителен. На самом деле такая стрижка была очень популярна в 90-х, и ее нередко можно увидеть на голливудских красавицах во многих знаменитых фильмах. Сегодня прическа переживает модное возрождение.

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Итальянский боб характеризуется легкой слоистостью прядей, отсутствием челки и длиной ниже подбородка, но выше плеч, то есть локоны легко обрамляют шею. Эта прическа не так удобна, как французский боб, но зато более романтична и может подойти тем, кто не готов очень коротко отрезать свои волосы.

Прореженный боб

Хорошо сделанные стрижки средней длины будут хитом в это теплое время года. Один из новейших вариантов удлиненного боба – легкая стрижка с ярко выраженным прореживанием прядей. Очень освежающий внешность вариант среди множества тенденций коротких стрижек. В целом прореженный боб выглядит как гладкий, тупой боб, за исключением небольшого удлинения спереди. В чем смысл прореживания прядей? Такая работа с волосами создает внутреннее движение, снимая вес, что отлично подходит для женщин с густыми, объемными и жесткими волосами, помогая сохранить форму и продлить ношение стрижки в ее первоначальном виде.

Лохматая челка шэг-бэнгс

Принято считать, что весенне-летний сезон не лучшее время, чтобы делать челку, в конце концов, жара, влажность и пот могут затруднить контроль над ее укладкой. Но правила меняются, когда в игру вступает прическа шэг-бэнгс, отличающаяся наличием легкой, взлохмаченной и прореженной челки. Неровная и пушистая челка переходит в точно такие же слоистые пряди основных волос, длину которых вы можете определить сами по собственному желанию.

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Лохматый вариант “Рэйчел”

Стрижка “Рэйчел” была хитом 90-х – именно такая прическа была у одноименной героини культового сериала “Друзья”. Сегодня эта стрижка, конечно, смотрится несовременно. Но стилисты придумали, как применить ее классическую форму к современным реалиям. Оказывается, нужно всего лишь сделать ее чуть более небрежной и взлохмаченной.

Двухслойная стрижка “осьминог”

Еще один современный вариант модной прически из 90-х – стрижка “осьминог”. Это очень короткие слои сверху, удлиняющиеся книзу. Укладка “осьминога” обычно делается с вогнутыми слоями наверху. Это создает более короткую часть “короны”, делает общий вид более несвязным, небрежным и от этого более похожим на настоящего осьминога.

Асимметричный боб

Асимметричные стрижки ненадолго вышли из моды на несколько последних лет, но этой весной они возвращаются, а значит, если вы давно мечтали о такой необычной прическе, пришло время сделать ее!

Как правило, асимметричный боб заметно длиннее с одной стороны, чем с другой. Вы можете сочетать его с тонкой челкой и свободными волнами для более небрежного образа или укладывать прямо – все зависит от вашего настроения и конечной цели.

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Длинный боб с бликами, обрамляющими лицо

Не всем достаточно одной лишь стрижки, чтобы освежить образ. Если вы из них, попробуйте сочетать длинный боб с окрашиванием, включающим светлые блики по краям лица. Это придаст волосам дополнительный объем, а лицу – такое сияние, словно солнце все время светит прямо на вас, – эффект, в мире фотографии называемый “солнечным поцелуем”.

Скаллет

Как вы уже поняли, в моде рваные многослойные стрижки. Более длинный и “разношерстный” вариант маллета получил название “скаллет”.

Эта стрижка представляет собой сочетание длинных и коротких локонов, но с мягким и более текстурным переходом, чем у классического маллета, чтобы создать изменчивый, неряшливый и непринужденный вид. Более аккуратная верхняя часть идеально подходит для романтичного весеннего сезона.

“Волчья” стрижка

Это несвязанные слои с очень короткими участками вокруг макушки головы. Укладка с челкой и дополнительным объемом может создать идеальное сочетание крутого стиля с современной непринужденностью.

Пикси + боб = новая стрижка бикси

Сочетание двух стрижек дает объем короткой пикси, сохраняя при этом длину и универсальность боба. Эта стрижка идеальна, если вы ищете обновленный и очень простой в укладке стиль, который дополнит ваш образ, независимо от того, какая у вас текстура волос.

Ультракороткие кудряшки

Перманентная завивка вернулась в моду, так что вы можете попробовать такую стрижку даже в том случае, если от природы ваши волосы идеально прямые. Ну а для тех, кто от природы кудрявый, это одна из лучших причесок на теплое время года. Сочетая классическую стрижку пикси с кудрями или волнами, вы сможете придать своим натуральным волосам блеск и отдохнуть от горячих инструментов, когда наступает жара и влажность. Кстати, обладательницы прямых волос, если им хочется больше кокетства и беззаботной “лохматости” в весенне-летний период, могут добавить перманентную завивку вообще для любой из вышеописанных стрижек.