Необычный, но очень функциональный, по мнению стилистов, тренд: сапоги и ботинки-стринги в весенней моде

В тренде весенне-летней моды ботинки и сапоги-стринги. Это может звучать несколько необычно, однако данное направление является очень стильным и практичным, в чем вы можете убедиться. Преимуществом является то, что вы можете удачно стилизовать обувь и использовать в любую погоду (к примеру, использовать шлепанцы для выхода в прохладный день).

Сапоги-стринги с верхней весенней одеждой

Посмотрите, как оригинально и стильно смотрятся черные сапоги-стринги с бежевым верхом, в частности, с кожаной курткой. Вы можете отдать предпочтение мини-юбке или длинным брюкам, в любом случае сапоги будут выглядеть необычно и очень эффектно. К тому же, одежда будет соответствовать погоде, что также можно причислить в разряду преимуществ.

Ботинки с тренчем

Можно остановить свой выбор на ботинках-стрингах с ремешками высотой по щиколотку. Они идеально стилизуются под кожаный удлиненный плащ. Очень эффектный образ, который не только позволит вам чувствовать себя комфортно в прохладную погоду, но и визуально добавит роста и стройности фигуре.

С колготками

Очень оригинальный комплект одежды и обуви с идеальным сочетанием. Закрытая пятка и открытый носок вместе с колготками создают целостный образ и заставляют лук работать. В качестве верха можете выбрать платье или тренч миди, отличный выбор для любой погоды и выхода.

С платьем миди

Вы можете выбрать сапоги или ботинки-стринги по своему усмотрению, поскольку любая обувь данного типа будет гармонично сочетаться с платьем миди. Фасон выбирайте произвольно, отличным решением будет остановить свой выбор на свободном оригинальном, наполненном множественными деталями, крое.

С платьем-свитером

Платье-свитер сегодня в тренде, как и ботинки-стринги, потому вы можете смело выбирать данный комплект для демонстрации своей осведомленности в новых веяниях моды. Наряд смотрится очень эффектно, сочетание является максимально гармоничным, выбор расцветки идеальный. Вертикальная застежка-молния и высокие сапоги-стринги выгодно подчеркнут стройность вашей фигуры.

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С бомбером

Вы поступите правильно, если соедините сапоги-стринги с бомбером и винтажной футболкой. Образ получается очень стильным, необычным и привлекательным. Достаточно яркости, которая лишь подчеркивает ваше весеннее настроение, но не является слишком навязчивой.

С эффектным платьем

Отличным решением будет акцентировать внимание на платье оригинальной расцветки и фасона с сочетании с ботинками-стрингами (можно надеть сапоги). Предпочтите обувь нейтрального цвета, чтобы не перенасытить образ. Вы можете использовать лук для вечеринки с друзьями или торжественного выхода, отправляйтесь в нем на учебу или на работу в офис. Такой наряд будет хорошо смотреться в любую погоду, ведь он на сто процентов является универсальным и максимально привлекательным.

С ветровкой

Если на улице ветрено или моросит дождь, не ищите другой обуви. Надевайте ваши модные сапоги-стринги, в качестве верха используйте ветровку, и ваш наряд будет уместным, своевременным и очень оригинальным. Под ветровку можно надеть винтажную футболку, блузку или гольф. Создайте стильный ансамбль, отдав предпочтение оттенкам коричневого цвета или используйте другую цветовую гамму, сочетая светлые и темные тона.

Акцентная обувь

Вы можете использовать сапоги или ботинки-стринги в качестве яркого акцента. Дополните нейтральный по цвету наряд яркой и оригинальной обувью, это будет смотреться очень эффектно. Если есть желание, можно подобрать под обувь аксессуар (например, сумку) в такой же цветовой гамме. Данный выбор и сочетание однозначно оживит образ, сделав его целостным, законченным и креативным.