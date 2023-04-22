Самый модный хит весны – юбка мини в складку: как стилизовать трендовый наряд 2000-х

Возвращение моды сегодня стало привычным явлением, и это замечательно, поскольку появилась возможность возродить красивые фасоны и расцветки, которые могут дополнить и украсить любой образ. Юбка мини в складку снова в тренде, и вы можете стилизовать ее по своему усмотрению. Лучшие идеи формирования лука представлены в этой статье.

С меховой курткой

Очень стильно и привлекательно смотрится юбка в складку в сочетании с меховой курткой. Пока на улице прохладно, вы можете остановить свой выбор на этом комплекте. Плюс в том, что данный тренд наверняка останется до осени, и вы сможете стилизовать мини-юбку в складку под меховую куртку любой длины и фасона.

С блейзером и сапогами

Отлично смотрится юбка в складку в сочетании с блейзером и высокими сапогами. Вы можете остановить свой выбор на ботфортах или жокейских (казачках) сапогах. Блейзер можно выбрать любой контрастной расцветки или в тон юбке.

С кожаной курткой

Сочетание юбки в складку с кожаной курткой является очень стильным. Вы можете отдать предпочтение монохромному образу или сделать куртку (юбку) ярким акцентом. Отличный выбор для прохладной погоды, обувь подбирайте по своему усмотрению.

С галстуком

Если вы предпочитаете экстравагантные, креативные образы, данная идея наверняка вас впечатлит. Отдайте предпочтение классическому сочетанию трех цветов (черный, белый, красный). Галстук станет ярким акцентом, а “шахматная” обувь и сумка дополнят образ.

С клетчатым жакетом и легинсами

Эффектно и привлекательно смотрится сочетание мини-юбки в складку с удлиненным жакетом оверсайз в клетку и легинсами (высокими гольфами). Топ в клетку также добавит стильности в образ.

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С кружевной блузой

Если хотите сделать образ максимально нарядным и привлекательным, комбинируйте юбку в складку с легкой кружевной блузой (можно использовать сетку или другой прозрачный материал). Подберите верх и низ в тон или сыграйте на контрасте.

В комплекте

Просто восхитительно смотрится комплект из юбки и верха в одном стиле. Вы можете выбрать любой понравившийся вам принт или отдать предпочтение однотонному варианту. К примеру, голубой комплект однозначно выглядит нарядно, рюши из натурального кружева выгодно освежают и дополняют лук.

С кожаной байкерской курткой

Байкерский стиль по-прежнему в тренде, косуха гармонично сочетается с юбкой в складку. Выберите обувь в этом стиле (можно остановить выбор на ботинках или туфлях на грубой подошве), и ваш лук однозначно станет просто потрясающим.

С яркими принтами

Юбку в складку можно считать универсальной, поскольку она отлично стилизуется под любую одежду и выглядит привлекательно в любых расцветках. Если вы предпочитаете яркость, выберите юбку из комбинированных тканей (к примеру, это могут быть клетки или полосы разных расцветок и размеров). В качестве верха удачным выбором станет яркий свитер с оригинальным принтом. Преимуществом данного лука является то, что при всей своей пестрости он не выглядит аляпистым.

С блузой с бантом и ботинками (на главном фото)

Стильный комплект, который можно использовать для разных выходов. Он будет актуален и уместен для офиса, учебы, повседневной носки и торжественного мероприятия.