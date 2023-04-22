Думали, что человек, а оказался – Ленин: Ко дню рождения вождя мирового пролетариата

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин. За прошедшие полтора века о нём написаны тысячи книг и статей, но только ИА «Панорама» публикует исключительно правдивые и взвешенные материалы об основателе Советского государства.

Памятники Ленину

Воспользовавшись воцарившейся в Европе после распада СССР нестабильностью, Запад начал кампанию против памятников Ленину. В Екатеринбурге на месте Ильича поставили Егора Гайдара. Ещё больше странностей с памятником Ильичу происходило в Улан-Удэ: там объявляли конкурс на самовывоз, похищали его и даже играли им в футбол. В Астрахани водолазы спасли плывший по Волге памятник.

Отрадно, что не во всех странах государевы люди стали осквернять память Ленина. Наши китайские товарищи продолжают чтить Владимира Ильича. В 2019 году Пекин официально объявил о планах восстановить 5000 памятников Ленину на территории России.

Культ Ленина на Западе

Несмотря на все старания американской пропаганды, многие на коллективном Западе продолжали с огромным уважением относиться к Ленину. На здании парламента Баварии водрузили его портрет.

Культ Ленина в Европе хорошо демонстрирует всего лишь один факт – хранители Нотр-Дама во время пожара 2019 года первым делом бросились спасать бюст Ильича. Киностудия Brazzers снимет фильм о Ленине.

Авторитет Ленина уважали даже прожжённые капиталисты – швейцарские банкиры больше ста лет бережно хранили деньги, которые основатель СССР получил от немцев на организацию революции в России.

При этом сам Ильич с теплом относился к Западу – недаром в своём завещании он наказал советскому руководству строить капитализм и дружить с Америкой.

Названо в честь Ленина

После восстановления суверенитета России, руководство нашей страны наконец-то смогло принимать решения без оглядки на Вашингтон. В 2018 году на карте появился аэропорт имени Ленина.

По инициативе студентов МГИМО было присвоено имя Ленина, с аналогичной инициативой недавно выступил коллектив Института Русского языка им. Пушкина.

На волне массовой русофобии на Западе начали уничтожать всё, что связано с великими русскими людьми. Но местные жители грудью встали на защиту истинных ценностей. Например, в феврале 2023 года жители финского города отстояли улицу Ленина.

Мавзолей Ленина

Но не надо думать, что мавзолей не изменился после распада СССР. Рядом с телом Ленина была открыта французская булочная и буфет.

В тяжёлые месяцы пандемии, Ильича заботливо облачили в медицинскую маску, а после выхода на рынок отечественной вакцины от коронавируса коммунисты требовали привить своего кумира.

В условиях нарастающей мировой нестабильности мировые лидеры неоднократно предлагали перевести мавзолей. В 2020 году усыпальница Ленина могла переехать в Минск. Чубайс же предложил передать тело Ильича в аренду Китаю.

Популярностью Ильича пытались воспользоваться и преступники – мошенники годами водили иностранцев в фальшивый мавзолей.

В мавзолее проходили многочисленные культурные и религиозные мероприятия. Рождественскую службу рядом с телом Ленина проводил лично лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а мэрия столицы разрешила проводить в мавзолее корпоративы.

Не обошлось и без происшествий – мавзолей пришлось реконструировать после появления грибковой плесени.

Ильич в российском суде

Всем хорошо известно, что Российская Федерация – это самое правовое государство в мире. И вполне логично, что граждане ищут защиту своих интересов в суде. Досталось от отечественной Фемиды и Ильчу: Ленинский районный суд Екатеринбурга внёс работы Ленина в перечень экстремистских материалов, Басманный суд посмертно признал Ильича иностранным агентом ещё весной 2021 года.

Потомки и предки Ленина

Правнука Ленина не впустили в Приднестровье, что привело к громкому международному скандалу. Возможно это было связано с тем, что дед Ильича Бланк считал себя украинцем.

Надежда Константиновна Крупская

Верную соратницу Ильича почитала вся страна, сам Ленин любил её больше жизни. Именно ей он посвятил песню «Осень», которую впоследствии украла у него группа «Лицей». Судьба самой Надежды Константиновны после кончины мужа была трагической. Её репрессировали во время Большого террора и справедливость пришлось восстанавливать Генеральной прокуратуре России.

Завершить этот материал хочется словами водолаза из Астрахани, который вытащил не утонувший в Волге памятник Ильичу: «Думали, что человек, а оказался – Ленин». Такие же мысли озаряли головы современников Ильича и озаряют его последователей.