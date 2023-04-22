Никаких ирокезов: какие прически в стиле “панк” сейчас в моде и какую выбрать для создания смелого образа

Сегодня в тренде эстетика гранж. Этот стиль появился в 80-х годах прошлого века, а к 90-м стал неимоверно популярным. Не удивительно, что многие модницы вспомнили красоту панк моды, надев рваные джинсы, армейские ботинки и чокеры. Прически также вернули свою популярность, однако несколько изменились, усовершенствовались и стали еще более привлекательными. Вот модели причесок, в которых чувствуются сила, активность и креативность, они смотрятся смело и даже несколько дерзко.

Яркость цвета (на главном фото)

Вы можете выбрать любую модель прически, которая вам нравится, но при этом обязательно поиграть с цветом. Выберите яркие и эффектные тона, соедините два или три оттенка (например, голубой и фиолетовый). Если не хотите окрашивать все волосы, выделите несколько контрастных по отношению с общим оттенком прядей у лица. Это будет смотреться стильно и эффектно, вы однозначно привлечете внимание своим необычным креативным луком.

“Космические булочки”

В этой прическе соединено несколько трендов. Речь идет непосредственно об укладке, а также об окрашивании. если вы выберете подходящую одежду, концепция стиля панк будет выдержана на сто процентов. Разделите волосы вертикальным пробором и соберите каждую часть в пучок или петлю. Космические булочки разного цвета – это круто и стильно!

Боб

Боб является универсальной прической, популярной на все времена. Однако вы можете стилизовать классический боб под панк стиль, и это однозначно у вас получится. Нужно всего лишь выбрать оригинальную технику окрашивания (например, градиент или балаяж, соединив яркий цвет спелой вишни с темными оттенками), выбрать модель прически с удлинением, а также сделать прикорневой начес.

Небрежные волны

Можно отдать предпочтение прическе пляжные волны, но сделать ее несколько небрежной. Это очень удачный выбор, если вы по какой-то причине не успели помыть голову. Распустите волосы (предварительно нанесите стайлинговое средство и после этого не расчесывайте) или соберите их в “мальвинку”, половинный средний пучок или петлю. оставьте несколько прядей у лица, челка отлично дополнит образ (форма и длина выбирается по вашему вкусу).

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С короткой челкой

Стильная омолаживающая прическа, которая сделает образ более креативным и эффектным. короткая челка сегодня является трендовым элементом прически, вы можете выбрать длину по своему усмотрению (сделать ее ультра или умеренно короткой). Двуцветное окрашивание добавит шарма и оригинальности.

Низкие хвостики

Если вы являетесь счастливой обладательницей длинных волос, разделите их вертикальным пробором и соберите в низкие хвостики по обеим сторонам (на уровне ушей). Классическая прическа автоматически превращается в панковский стиль, если вы дополните ее оригинальным нарядом в концепции гранж (и соответствующим макияжем). Также всегда помните о том, что стиль панк – это изобилие всевозможных деталей, узоров, цветов, декоративных заколок и пр.

Бритая голова

Если вы любите эпатировать, у вас есть прекрасная возможность привлечь к себе удивленные и восхищенные взгляды окружающих. Выберите оригинальную прическу, сбрив все волосы. Если у вас правильные черты лица и форма головы, эффект будет просто потрясающим. особо привлекательным станет лук с наличием татуировок или других оригинальных нательных рисунков. Макияж и украшения только добавят креативности, поэтому постарайтесь сделать образ максимально ярким.

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Черно-белое сочетание

Черно-белые волосы являются классическим сочетанием, однако вы можете кардинально изменить концепцию и сделать его панковским. то есть, не использовать омбре с плавным переходом, а окрасить одну половину волос в черный, а другую в белый цвет. Это могут быть разноцветные боковые зоны или белые волосы впереди и черные сзади (или наоборот). Можно выбелить пряди в шахматном порядке или придумать свой вариант. Дополните образ соответствующим макияжем и такой же креативной одеждой, не забудьте о стильных украшениях.

Высокий хвост

Также классическая прическа, которую можно стилизовать под панк. Соберите все волосы на макушке и зафиксируйте резинкой (можно покрыть основание хвоста прядью волос). Подберите кожаный наряд, украшения в виде сережек, чокера, обилия цепочек и пр., и вы будете выглядеть на все сто. Структура волос не имеет значения (прямые или вьющиеся), цвет может быть черным или другим по вашему усмотрению, но желательно ярким.

Косички в стиле “панк”

Очень смелая и дерзкая, хотя в основе лежит классическая прическа. Соберите волосы в два хвостика, заплетите низкие косы. дополните образ ярким нарядом и обилием украшений.