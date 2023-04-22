Ингаляции, горячие напитки при лихорадке вредны для пациента: Терапевт Романенко

Татьяна Романенко, врач-терапевт, говорит, что при лихорадке следует пить только слегка подогретые напитки, так как все остальные способы согревания вредны.

Многие домашние средства призваны помочь улучшить самочувствие человека с высокой температурой, поскольку она может нанести вред организму. Медик призвала не греться, когда человек болен.

Романенко советует избегать употребления слишком горячей пищи. Тепло повышает температуру и вызывает нежелательные реакции в иммунной системе. Поэтому необходимо избегать горячих напитков.

Лучше всего пить напитки той же температуры, что и тело. Терапевт сказал, что стоит пить воду или чай без сахара.

Врач также сказал, что горячие паровые ванны и вдыхание горячего пара могут быть вредны при высокой температуре. Эти процедуры могут вызвать повреждение слизистых тканей в носу и ротоглотке, а также обезвоживание из-за повышенного потоотделения.

Еще одна вещь, которая вредна для здоровья: алкоголь. Романенко говорит, что если вы принимаете его, когда ваш организм уже ослаблен, то алкоголь усугубит ситуацию. Алкоголь увеличит токсичность печени. Он также может вызвать спазм сосудов. “Это еще больше будет способствовать повышению температуры тела”, – сказал специалист.

Врач рекомендовал снижать температуру только тогда, когда она превысит 38 градусов.