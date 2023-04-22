Доктор Болибок говорит, что проблемы с иммунитетом после кори могут сохраняться до шести месяцев

Болибок, иммунолог из России, предупредил россиян о возможных последствиях кори.

В комментарии для “Говорит Москва” врач рассказал, что через полгода после кори развивается паралич иммунитета, который называется “коревая анергия”.

Владимир Болибок сказал, что такие осложнения могут возникать как у детей, так и у взрослых. Доктор Болибок отметил, что после перенесенной кори иммунная система будет поражена, что сделает пациента более восприимчивым к другим заболеваниям. Люди, переболевшие корью в этот период, более восприимчивы к пневмонии.