 

Доктор Болибок говорит, что проблемы с иммунитетом после кори могут сохраняться до шести месяцев

22.04.2023, 9:46, Разное
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Болибок, иммунолог из России, предупредил россиян о возможных последствиях кори.

В комментарии для “Говорит Москва” врач рассказал, что через полгода после кори развивается паралич иммунитета, который называется “коревая анергия”.

Владимир Болибок сказал, что такие осложнения могут возникать как у детей, так и у взрослых. Доктор Болибок отметил, что после перенесенной кори иммунная система будет поражена, что сделает пациента более восприимчивым к другим заболеваниям. Люди, переболевшие корью в этот период, более восприимчивы к пневмонии.


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