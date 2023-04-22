Глава комитета ГД: «Наши дети должны мечтать держать в руках АК-47, а не саблю Гарри Поттера»

Глава комитета Госдумы по проактивной защите традиционных ценностей Михаил Козин анонсировал разработку масштабного законопроекта, который положит конец культу ложных смыслов и ориентиров среди молодёжи.

68-летний политик обещает положить конец «засилью черепашек-ниндзя и ботаников-колдунов среди героев у детей».

Депутат считает, что моральным ценностям подрастающего поколения «всеми этими видеосалонами и игротеками» был нанесён серьёзный ущерб и поэтому надо активно браться за исправление ситуации.

– Наши дети должны мечтать держать в руках АК-47, а не саблю Гарри Поттера или ещё какую-то американскую ерунду, – говорит он. – Поэтому нужно возвращать книги и кинофильмы про традиционных, нормальных героев – Стаханова, Чкалова, Морозова. Полярник Папанин вот ещё замечательный человек был. Брал про него недавно книжку в библиотеке Госдумы, был впечатлён. Покруче Бэтмена или Сигала.

Важнейшим плюсом своей затеи Козин назвал то, что все необходимые книги и фильмы уже написаны и сняты. При необходимости можно «доснять ещё», но в целом есть шанс сильно сэкономить на перевоспитании подрастающего поколения.

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