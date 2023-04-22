 

“Нашел свое предназначение” – Ставший папочкой для котят пес довел народ до слез

22.04.2023, 7:50, Разное
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Многие люди уверены, что кошки и собаки не могут дружить, из-за устоявшегося мифа об их вечной вражде. Однако в реальной жизни бывают случаи, когда эти два абсолютно разных животных находят контакт и даже могут полюбить друг друга. Это произошло с героями видео, взорвавшего Сеть.

На просторах Интернета появился ролик о псе, сумевшем стать опорой для новорожденных котят. Питомец, огромный по размерам, моет пока еще слепых малышей, помогает им взбираться на диван, а также нежится с ними. Посмотрев видео, некоторые пользователи решили, что пес стал для этих пушистых комочков папочкой.

“О таком отце можно только мечтать, а этим котятам повезло. Как же трогательно он о них заботится. Я плачу от умиления”, – пишут доведенные до слез пользователи.

А кто-то нашел в этом ролике более глубокий смысл. Некоторые люди на просторах Интернета решили, что цель жизни пса – помогать малышам.

“Кажется, что он нашел свое предназначение”, – рассуждают пользователи.


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