 

“Переработка – это не выход”: планета задыхается от обилия пластика

22.04.2023, 6:37, Новости дня
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Результатом длительных переговоров с Ассамблеей ООН стало то, что представители 175 стран договорились о разработке Глобального договора о пластике. Он будет отслеживать полный цикл жизни пластика: от производства до его переработки.

В разрезе этого важного события организация Гринпис общалась с россиянами, для которых забота об окружающей среде не пустой звук.

“Сиюминутное удобство перекрывает отсроченный вред природе от пластика”, – делится одна из собеседниц.

Она уверена, что миру, который привык к доступному пластику, необходимы глобальные законодательные меры. Лишь они могут обязать нас
использовать многоразовую тару. Если глобальный договор о пластике будет
принят, то мы сможем с легкостью
привыкнуть к использованию экологически чистых альтернатив.

“Только переработка – это не выход. Нужно покупать как можно меньше пластика”, – рассказала вторая респондентка.

Она видит, что в России система управления пластиком далеко не идеальна: бремя решения о сортировке мусора, отказа от пластика и поиска места переработки ложится на гражданина. Именно поэтому она убеждена, что производство и распространение пластика должны строго контролироваться государством: чтобы избыточный пластик не производился и не поступал в цикл потребления.

“Одна из самых необходимых мер – сокращение производства пластика”, – утверждает следующий собеседник.

Ежедневно он видит, как планета задыхается от обилия пластика, ведь где бы мы не были, он окружают нас повсюду каждую секунду. Предстоящий договор он считает остро необходимым для России, ведь подобное соглашение чрезвычайно важно для снижения нагрузки на моря, реки и леса, флора и фауна которых сильно страдает из-за загрязнения.

Процесс подготовки договора еще только начался, поэтому до его финальной формы осталось еще очень много времени. Однако каждый из нас может сделать свой вклад в защиту планеты. Для этого достаточно подписать петицию, которая отправится в Минприроды РФ, где и будут формулироваться идеи по отказу от пластика в России.


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