Повестки, обыски, дискредитации. Как защитить свои права в России?

Гость нового выпуска «Здесь» — адвокат Калой Ахильгов.

За адвокатами уже «пришли»? Почему адвокаты в РФ похожи сегодня на «аниматоров»? Что такое репрессивное законодательство? Что делать, если пришли сотрудники полиции? Чем нельзя сейчас делиться в социальных сетях? Что вообще такое зло? Об этом говорим с адвокатом Ахильговым.

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