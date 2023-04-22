 

Повестки, обыски, дискредитации. Как защитить свои права в России?

22.04.2023, 3:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гость нового выпуска «Здесь» — адвокат Калой Ахильгов.

За адвокатами уже «пришли»? Почему адвокаты в РФ похожи сегодня на «аниматоров»? Что такое репрессивное законодательство? Что делать, если пришли сотрудники полиции? Чем нельзя сейчас делиться в социальных сетях? Что вообще такое зло? Об этом говорим с адвокатом Ахильговым.

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.20 / Россия накажет Facebook и WhatsApp

30.07.22 / Почему так сохнут ноги летом и как избавиться от проблемы: причины и способы их устранения

18.12.20 / Когда задуманное не получилось: Виктория Бекхэм представила рождественскую открытку своей семьи

24.11.21 / Голикова: Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19

03.12.22 / «Это другое» – глава Департамента цензуры Латкомнадзора опроверг существование цензуры в Латвии

16.01.22 / Сергей Шакуров рассказал свою семейную тайну

01.03.22 / Бенедикт Камбербэтч получил звезду на Аллее славы в Голливуде

11.12.21 / Мнение: У критической черты

25.07.22 / Омская область прокомментировала текущую ситуацию с заболеваемостью COVID-19

28.02.23 / Мнение: Развод США с самими собой, новые катастрофы в штатах и как взрывали «Северные потоки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика