Мнение: О шокирующем признании американского генерала… Украина — без шансов?

Сейчас только и разговоров, что у Киева остался лишь один шанс переломить ход российской спецоперации в свою пользу. Мол, только сокрушительный успех на поле боя в этом году даст ему возможность побудить #Кремль согласиться начать переговоры на украинских условиях. В противном случае Украине и украинцам придётся смириться с «территориальными реалиями» надолго, что стало бы для всех «заукраинцев» очевидным поражением. Именно поэтому коллективный Запад не жалеет сейчас сил и средств, накачивая ВСУ современным оружием так, как тренер пичкает анаболиками бодибилдера перед «Iron Man of the Year».

Но есть правда жизни, которую не скрыть никакими бравурными реляциями о «превосходной воинской подготовке» и «высоком моральном духе».

Нынешний глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли сделал сенсационное и даже шокирующее признание.

«Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams — лучший танк в мире… Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен [на Украину], будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает «серебряной пули» (единственного эффективного решения — РБК)», — сказал генерал после совещания стран — союзниц Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

В январе #США пообещали предоставить Украине 31 усовершенствованный танк M1A2 Abrams. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что танки начнут прибывать в Германию, где организуют обучение украинских танкистов, в ближайшие недели. Politico со ссылкой на источники ранее сообщала, что обучение украинских танковых экипажей начнётся ещё через пару недель после того, как боевые машины пройдут техническое обслуживание. Ожидается, что учебный процесс по эксплуатации и обслуживанию Abrams займёт до десяти недель. Программу пройдут 250 танкистов. То есть, с некоторым запасом. При этом, по данным Politico, США ускоряют поставку Abrams, решив отправить для обучения более старые танки версии M1A1, а не более новый тип M1A2, который изначально планировалось поставлять для ВСУ.

Однако, ни Abrams’ы, ни Challendger’ы, ни Leopard’ы, как полагает штабной американский генерал, не смогут изменить ход конфликта принципиально. Хотя и помогут добиться более высоких успехов highly-likely. Теоретически — на практике эти ожидания ещё не проверялись.

Получается, Украине надо снижать ожидания и готовиться к договорённостям?

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