 

CNA – придерживаться принципа одного Китая — Пекин отреагировал на планы о продаже Тайваню американских противокорабельных ракет

22.04.2023, 2:45, Новости дня
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Власти КНР потребовали от Вашингтона придерживаться принципа одного Китая и положений совместных коммюнике о продаже вооружения Тайваню, передаёт CNA. Ранее появились сообщения о том, что администрация острова закупит у американской компании Boeing примерно 400 противокорабельных ракет для отражения возможного нападения со стороны Китая.

ВЕДУЩАЯ CNA: Китай потребовал от США придерживаться принципа одного Китая и положений совместных коммюнике по продаже вооружения Тайваню. Такая реакция стала ответом на сообщения о том, что Тайвань купит у компании Boeing около 400 противокорабельных ракет для отражения возможного вторжения со стороны Китая.

ВАН ВЭНЬБИНЬ, пресс-секретарь МИД КНР: Военные контакты между США и Тайванем и продажи американского оружия Тайваню грубо нарушают принцип одного Китая и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике, особенно коммюнике от 17 августа о продаже вооружения Тайваню, наносят серьёзный ущерб суверенитету Китая и его интересам в сфере безопасности, а также угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе. Китай крайне недоволен (продажей Тайваню оружия. — ИноТВ) и решительно выступает против.

ВЕДУЩАЯ CNA: Газета Bloomberg сообщает, что Тайвань купит у компании Boeing около 400 противокорабельных ракет для отражения возможного вторжения со стороны Китая. Министерство обороны острова подтвердило, что такое соглашение по поставкам оружия находится в разработке. В Минобороны также отметили, что работают в тесном сотрудничестве с Соединёнными Штатами, чтобы обеспечить своевременную доставку вооружения.

САНЬ ЛИ ФАН, пресс-секретарь Министерства обороны Тайваня: Что касается соглашения о поставках оружия, мы будем работать совместно через Совет национальной безопасности, Министерство обороны и Министерство иностранных дел для исполнения соглашения. И Тайвань, и США будут работать сообща, и мы уверены, что соглашение будет исполнено по плану.

ВЕДУЩАЯ CNA: В прошлом Тайбэй покупал ракеты «Гарпун», которые запускаются с кораблей. Сейчас же, однако, власти Тайваня впервые покупают мобильную версию для запуска с земли. По их словам, ракеты наземного базирования предназначены для береговой обороны и в прошлом году продемонстрировали свою эффективность во время командно-штабных военных учений. О соглашении заговорили на фоне напряжённости в отношениях США и Китая по вопросу Тайваня, на который Пекин уже давно претендует как на часть своей территории.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2023 года.


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