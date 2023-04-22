 

Рупор тоталитарной пропаганды: Сын Пескова воевал в составе ЧВК Вагнер

22.04.2023, 2:35, Разное
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Пригожин о том, что если решили создавать ЧВК по аналогии с “Вагнером”, то надо и вопросы подготовки/снабжения решать также как в “Вагнере”. А просто набрать людей и назвать ЧВК – так это работать не будет.
Попутно озвучиваются актуальные проблемы подготовки и обеспечения добровольцев.
Еще из интересного. Сын Пескова воевал в составе ЧВК “Вагнер” в качестве члена расчета РСЗО “Ураган”. У некоторых пригорит.

Это же видео в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin/83568 (ЖЖ долго обрабатывает)

Источник: Colonel Cassad


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