Рупор тоталитарной пропаганды: Сын Пескова воевал в составе ЧВК Вагнер

Пригожин о том, что если решили создавать ЧВК по аналогии с “Вагнером”, то надо и вопросы подготовки/снабжения решать также как в “Вагнере”. А просто набрать людей и назвать ЧВК – так это работать не будет.

Попутно озвучиваются актуальные проблемы подготовки и обеспечения добровольцев.

Еще из интересного. Сын Пескова воевал в составе ЧВК “Вагнер” в качестве члена расчета РСЗО “Ураган”. У некоторых пригорит.

Это же видео в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin/83568 (ЖЖ долго обрабатывает)

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